Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Еле осилила полторы серии»: новый «Бой с тенью» должен был стать заменой «Мосгазу», но провалился всего по досадной причине

«Еле осилила полторы серии»: новый «Бой с тенью» должен был стать заменой «Мосгазу», но провалился всего по досадной причине

22 сентября 2025 20:33
Кадр из сериала «Бой с тенью»

В Сети немало жалоб на премьеру.

Одной из новинок телесезона стал сериал «Бой с тенью». Ленту уже показывали на Wink и РЕН-ТВ под названием «Зло», но для трансляции на «Первом канале» ее переименовали.

Но, как считают зрители, лучше бы авторы сосредоточились на технической составляющей проекта. Ведь ни сюжет, ни звездный каст не спасли сериал — из-за плохой озвучки люди просто не слышали, что говорят персонажи и выключали ТВ. А ведь ретродетектив должен был стать заменой «Мосгазу», заняв достойное место в эфире.

Сюжет сериала «Бой с тенью»

Конец 1970-х годов. Журналист Юрий Ельцов и следователь Игорь Анохин берутся за расследование громкого дела — ограбления знаменитой артистки. Ельцов обращается к своему старшему брату, бывшему руководителю Московского уголовного розыска. Тот, используя старые связи, выясняет шокирующую деталь: к преступлению причастен высокопоставленный сотрудник аппарата ЦК.

В это же время в Ереване происходит ограбление банка. Его организатором выступает криминальный авторитет по кличке Ястреб, а непосредственным исполнителем — виртуозный взломщик Махаон, которого специально освободили из мест заключения для этого дела.

После выполнения задания подручные Ястреба пытаются устранить Махаона, но тому удается чудом избежать гибели.

Тяжелораненый медвежатник обращается к своему другу детства — тому самому Юрию Ельцову. Постепенно становится ясно, что за фигурой Ястреба скрываются могущественные покровители из самых верхов власти.

Кадр из сериала «Бой с тенью»

Отзывы о сериале «Бой с тенью»

Эдуард Хруцкий, автор романа «Зло», лёгшего в основу сериала, хорошо знаком ценителям детективов. По его произведениям сняты классические ленты вроде «На углу, у Патриарших» и «Приступить к ликвидации».

В новом проекте задействован звёздный состав: Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Александр Устюгов и другие известные актёры. Однако даже их игра не удержала часть зрителей у экранов — многие отказались от просмотра уже после первой серии.

«Не смогла смотреть из-за невнятной речи актеров. Впервые слышу такую некачественную озвучку», «Звук плохой, непонятно что говорят, смотреть невозможно», «Отвратительная звукорежессура фильма. Это дурацкое фоновое звучание радио, то музыка, то производственная гимнастика и всегда не к месту. В то время, как герои говорят полушепотом, о чем разобрать невозможно», «Еле осилила полторы серии, озвучка отвратительная, приходится постоянно прислушиваться, что говорят актеры», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком порядке смотреть ​​«Мосгаз».

Фото: Кадры из сериала «Бой с тенью»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Читать дальше 27 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го» Читать дальше 25 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных Читать дальше 29 сентября 2025
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему «Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше