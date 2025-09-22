«Еле осилила полторы серии»: новый «Бой с тенью» должен был стать заменой «Мосгазу», но провалился всего по досадной причине

Одной из новинок телесезона стал сериал «Бой с тенью». Ленту уже показывали на Wink и РЕН-ТВ под названием «Зло», но для трансляции на «Первом канале» ее переименовали.

Но, как считают зрители, лучше бы авторы сосредоточились на технической составляющей проекта. Ведь ни сюжет, ни звездный каст не спасли сериал — из-за плохой озвучки люди просто не слышали, что говорят персонажи и выключали ТВ. А ведь ретродетектив должен был стать заменой «Мосгазу», заняв достойное место в эфире.

Сюжет сериала «Бой с тенью»

Конец 1970-х годов. Журналист Юрий Ельцов и следователь Игорь Анохин берутся за расследование громкого дела — ограбления знаменитой артистки. Ельцов обращается к своему старшему брату, бывшему руководителю Московского уголовного розыска. Тот, используя старые связи, выясняет шокирующую деталь: к преступлению причастен высокопоставленный сотрудник аппарата ЦК.

В это же время в Ереване происходит ограбление банка. Его организатором выступает криминальный авторитет по кличке Ястреб, а непосредственным исполнителем — виртуозный взломщик Махаон, которого специально освободили из мест заключения для этого дела.

После выполнения задания подручные Ястреба пытаются устранить Махаона, но тому удается чудом избежать гибели.

Тяжелораненый медвежатник обращается к своему другу детства — тому самому Юрию Ельцову. Постепенно становится ясно, что за фигурой Ястреба скрываются могущественные покровители из самых верхов власти.

Отзывы о сериале «Бой с тенью»

Эдуард Хруцкий, автор романа «Зло», лёгшего в основу сериала, хорошо знаком ценителям детективов. По его произведениям сняты классические ленты вроде «На углу, у Патриарших» и «Приступить к ликвидации».

В новом проекте задействован звёздный состав: Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Александр Устюгов и другие известные актёры. Однако даже их игра не удержала часть зрителей у экранов — многие отказались от просмотра уже после первой серии.

«Не смогла смотреть из-за невнятной речи актеров. Впервые слышу такую некачественную озвучку», «Звук плохой, непонятно что говорят, смотреть невозможно», «Отвратительная звукорежессура фильма. Это дурацкое фоновое звучание радио, то музыка, то производственная гимнастика и всегда не к месту. В то время, как герои говорят полушепотом, о чем разобрать невозможно», «Еле осилила полторы серии, озвучка отвратительная, приходится постоянно прислушиваться, что говорят актеры», — пишут комментаторы.

