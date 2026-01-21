Меню
Экстремальные условия Севера и легендарная гонка «Берингия»: что известно о новом приключенческом фильме «Снежная восьмерка»

21 января 2026 13:00
Семейный приключенческий фильм снимают там, где погода легко переписывает съемочный план, а собаки-актеры имеют чемпионский опыт.

На Камчатке стартовали съемки фильма «Снежная восьмерка» — проекта режиссера Виталия Дудки, вдохновленного легендарной гонкой «Берингия».

Производством занимается Dudka Films при поддержке Legio Felix, Фонда кино и правительства Камчатского края, а в прокат картину выпустит Атмосфера кино.

Камчатка

Съемки проходят среди вулканов и снежных пространств, и это не просто красивая картинка. Во время экспедиции регион накрыл циклон с сильным ветром и снегопадами, что стало испытанием для всей группы.

По словам актера Николая Наумова, Камчатка меняет и героев, и зрителей, а история строится вокруг отношений отцов и детей и дистанции, которую им предстоит преодолеть.

В кадре — настоящие чемпионы «Берингии»

Отдельная особенность проекта — участие реальных победителей гонки «Берингия». В фильме снимаются собаки из питомника «Снежные псы», принадлежащего семье камчатских каюров Семашкиных.

Они работают на площадке вместе с актерами, а сцены с упряжками снимаются без стилизации под документальность — это живой процесс, требующий точности и доверия.

О чем рассказывает «Снежная восьмерка»

По сюжету 12-летнего Марка из обеспеченной московской семьи отправляют к отцу-каюру на Камчатку. Вдали от привычного уклада он оказывается в мире гонок на собачьих упряжках и учится быть частью команды.

Работа с восьмеркой хаски становится для него ключевым опытом, а для взрослых героев — поводом пересмотреть собственные взгляды на воспитание.

Актерский состав

Главные роли исполняют Николай Наумов, Ида Галич, а также Ева Смирнова, Михаил Шульц и Кирилл Соломенников.

Галич отмечает, что ее сразу заинтересовала тема родительской ответственности и съемки в условиях, где преодоление становится частью процесса. Именно это ощущение пути и отличает «Снежную восьмерку» от привычных студийных семейных фильмов.

Фото: Кадр из фильма «Снежная восьмерка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
