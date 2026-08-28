В духе «Крепкого орешка» с рейтингом 18+: экшен-новинку со Стэйтемом уже называют лучшим фильмом в его карьере

Джейсон Стэйтем уже закрепился в амплуа героя жёстких боевиков, но даже в его фильмографии есть картины, которые заметно выделяются на общем фоне. «Мятеж» — как раз такой случай: здесь актёр оказывается в центре напряжённой истории, где на первый план выходят драки, перестрелки и постоянная угроза для главного героя.

Фильм с рейтингом 18+ не пытается смягчить происходящее на экране и делает ставку на суровый экшен в духе классических боевиков, поэтому даже получил сравнение с «Крепким орешком».

Сюжет

Коул Рид в прошлом служил в спецназе и полиции, а теперь работает телохранителем. Его жизнь резко меняется после убийства богатого работодателя, свидетелем которого он становится.

Вскоре подозрение падает на самого Рида: преступники умело подставляют его, и герою приходится скрываться от полиции. Решив самостоятельно разобраться в произошедшем, Коул начинает собственное расследование, которое постепенно приводит его к масштабному международному заговору.

Детали

Джейсон Стэйтем вернулся к тому, что у него получается лучше всего, — к мощным боевикам с динамичными сценами. «Мятеж» вышел в российский прокат и показывает, как звезда оказывается в настоящем «режиме» «Крепкого орешка». Герой поднимается на борт изолированного корабля, где находятся преступники и жертвы торговли людьми.

Новый фильм снова делает ставку на прямолинейный экшен в духе лучших работ Стэйтема. В последние годы актер чередовал участие в крупных франшизах («Форсаж», «Неудержимые») с сольными фильмами меньшего масштаба («Гнев человеческий», «Пчеловод»).

«Мятеж» предлагает ему несколько иной образ — не просто главного героя, а человека, который самостоятельно выбирает и формирует истории, рассчитанные как на широкую аудиторию, так и на зрителей в разных странах, ведь он выступил еще и продюсером ленты.

Темы корпоративной преступности, международного заговора могут поставить фильм в один ряд с более серьёзными боевиками, благодаря которым такие актёры, как Мэтт Дэймон и Лиам Нисон, превратились в стабильных кассовых звёзд.

Пока критики разделились во мнениях практически поровну: сейчас у «Мятежа» 49% на Rotten Tomatoes. При этом зрители оценили фильм гораздо выше — на 85%.

«Быстрый темп, впечатляющие трюки, неплохая актёрская игра, стабильная операторская работа», «Конечно, сюжет довольно банален и предсказуем. Но Джейсон Стэйтем демонстрирует убедительную игру, а экшен-сцены на корабле выглядят захватывающими и оригинальными», — пишут комментаторы.

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