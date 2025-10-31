Меню
Экранизировали книгу, но сделали это без уважения: 7 фильмов, которые практически исковеркали оригинал

31 октября 2025 10:52
Кадр из фильма «Артемис Фаул» (2020), «Я — легенда» (2007), «Эрагон» (2006)

Фанаты не могли поверить в то, что сделали с этими историями.

Современное кино всё чаще обращается к литературе — но не всегда с уважением. Одни режиссёры вдохновляются книгами, другие используют их лишь как трамплин для своих идей. Иногда это даёт эффектную историю, но чаще — сплошное недоумение у тех, кто читал оригинал. Вот семь относительно свежих экранизаций, где от книги остались только обложка и имена героев.

«Артемис Фаул» (2020)

Disney взял культовую серию Йона Колфера про юного криминального гения и превратил её в безликий фэнтези-боевик. Вместо хитроумного антигероя — милый мальчик, который внезапно спасает мир от фей. Линия преступлений стерта, характер переписан, логика — на каникулах. Даже автор романов признался, что не узнал своего персонажа.

«Сын Америки» (2019)

Роман Ричарда Райта — один из сильнейших текстов XX века о расизме и страхе. Но HBO перенёс действие в XXI век и вырезал ключевую часть — суд над героем, где раскрывается главный смысл книги. В результате острая социальная драма превратилась в стерильную хронику без той боли и силы, ради которых историю писали.

«Я — легенда» (2007)

Фильм «Я — легенда» с Уиллом Смитом — зрелищный, но предельно далёкий от книги Ричарда Мэтисона. В оригинале речь идёт не о зомби, а о вампирах и о том, как человечество само стало чудовищем. В экранизации философия исчезла, остались стрельба, собака и грусть. В финале доктор Невилл — герой, а не трагическая «легенда» нового мира, как задумывалось у автора.

«Золотой компас» (2007)

Филип Пулман создавал эпическую философскую историю о свободе воли и природе веры, а Голливуд снял «фэнтези для детей» с медведями и глянцем. Половину книги просто вырезали, финал изменили, а заодно убрали весь богословский подтекст. Получился эффектный, но бессмысленный аттракцион, лишённый души оригинала.

«Эрагон» (2006)

Фэнтези Кристофера Паолини о мальчике-драконе превратили в шаблонный подростковый блокбастер. Сократили путь героя, перепутали события и убили интригу уже в первой части. Сценарий упростили до такой степени, что даже фанаты предпочитают считать, будто фильма не существовало.

«Путешествие к центру Земли» (2008)

Жюль Верн писал о романтике науки и неизведанном. В фильме — спецэффекты, шутки и «вернианцы», фанаты, которые верят, что книги Верна — документальные. Сюжет заменили поисками пропавшего учёного, а из философии приключений сделали семейное шоу. Красиво, но с Верном его роднит только название.

«Хоббит» (2012–2014)

350 страниц Толкина растянули на девять часов кино. Режиссёр Питер Джексон дополнил оригинал выдуманными персонажами, любовными треугольниками и баталиями на полэкрана. Из лёгкой сказки получилась тяжеловесная сага «Хоббит». Зрелищно? Да. Верно духу книги? Ни капли.

Всё это — напоминание о том, что книга и фильм живут по разным законам. Одни режиссёры умеют слышать автора, другие — лишь видят в тексте повод для спецэффектов. Но если вам покажется, что сюжет «какой-то странный», просто загляните в первоисточник. Там почти всегда интереснее.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Кадр из фильма «Артемис Фаул» (2020), «Я — легенда» (2007), «Эрагон» (2006)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
