Маринина – автор множества бестселлеров: эта экранизация на 8 серий ничуть не уступает книге

Писательница Александра Маринина известна как автор большого количества разных романов. И многие ее книги были экранизированы, но за обилием киносериалов на ТВ, этот сериал вы могли пропустить. Рассказываю, почему стоит посмотреть проект «Взгляд из вечности».

Про сюжет

Сериал снят по мотивам произведения писательницы и рассказывает о скромной девушке Любе.

Ее воспитали в строгости. С детства она влюблена в местного красавца-эгоиста, который видит в ней друга. Молодой человек влюблен в гречанку. А Люба свято верит в любовь и свое счастье.

Волей случая мечта Любы сбывается. Родя вынужденно женится на героине. И вот вопрос: получится ли обрести семейное счастье?

Почему надо смотреть

Кажется, что сюжет тривиален, но это не так. На протяжении 8 серий интриги будет держать зрителей. В проекте поднимается важный вопрос: нужно ли полностью подавлять собственную личность и годами лгать самой себе и окружающим?

Фактически, каждый найдет ответ для себя сам. Смотрится все на одном дыхании. Словом, можно за сериалом скоротать вечерок.

Про актеров

В проекте задействованы известные актеры Полина Сыркина, Кирилл Запорожский, Юлия Паршута, Владимир Колганов, Дарья Андреева, Антон Феоктистов и Екатерина Семёнова.