«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!»: как приготовить легендарное блюдо из «Места встречи изменить нельзя»

Фраза Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого стала одной из самых узнаваемых в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
Высоцкий сказал её экспромтом, но она так органично вплелась в сцену, что осталась в кадре.
С тех пор зрители гадают: что же это был за суп с потрошками? Ответ на этот вопрос мы нашли у шеф-повара Сергея Янхука.
Классический рецепт
Повар признался, что воспоминания о словах Высоцкого вызвали у него улыбку: «Эта фраза живёт в народе, а за ней стоит очень домашнее, крепкое блюдо». Очень вкусно с потрошками готовить щи.
Для приготовления щи с потрошками понадобятся:
-
куриные кости – 1 кг
-
куриные сердца – 150 г
-
куриные желудки – 150 г
-
капуста белокочанная – 800 г
-
картофель – 3–4 шт.
-
лук репчатый – 1 шт.
-
морковь – 1 шт.
-
свежие томаты – 150 г
-
топлёное сливочное масло – 40–50 г
-
зелень (петрушка, укроп) – 30 г
-
лавровый лист – 3–4 шт.
-
чёрный перец горошком – 15 шт.
-
соль – по вкусу
-
сметана – 100–150 г
Сначала варят бульон: два с половиной литра воды, куриные кости и овощи, слегка обжаренные на сухой сковороде.
Через час добавляют сердца и желудки, доваривают до мягкости ещё полтора часа.
За 15 минут до готовности в бульон кладут стеблиот зелени, перец горошком и лавровый лист. Бульон процеживают, мясо снимают с костей, потрошки нарезают.
Отдельно готовят зажарку: лук и морковь обжаривают на сливочном масле около десяти минут, добавляют томаты, тушат ещё пять-семь минут.
В кипящий бульон опускают капусту и картофель, затем зажарку, потрошки и масло. Суп томят ещё десять минут на небольшом огне, после чего дают настояться час-два.
Подают с нарезанной зеленью и ложкой сметаны.
Более простой вариант супчика с потрошками
Для второго рецепта нужны куриные потроха, картофель (3–4 шт.), лук (2 шт.), немного лапши или крупы, сливочное масло (50 г), зелень и специи.
Сначала варят бульон из потрошков, добавляют картофель и доводят до готовности. Часть картофеля разминают толкушкой, часть оставляют кусочками.
Делают зажарку из лука, обжаренного до золотистой корочки, добавляют немного бульона и масла, томят и соединяют с супом.
Затем можно добавить лапшу или крупу, посолить, поперчить и положить зелень.
Янхук заметил, что этот способ проще, но вкус не менее насыщенный:
«Картошку лучше раздавить частично, чтобы суп стал плотнее и сытнее».
М-м-м, какая вкуснятина! Сохраняйте рецепт в закладках, ведь у этих супчиков не только отменный вкус, но и особая атмосфера. Вкушать обязательно за просмотром картины «Место встречи изменить нельзя»!
