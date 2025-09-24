Меню
«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!»: как приготовить легендарное блюдо из «Места встречи изменить нельзя»

24 сентября 2025 08:56
Шеф-повар Янхук Сергей раскрыл «Киноафише» сразу два рецепта супа.

Фраза Глеба Жеглова в исполнении Владимира Высоцкого стала одной из самых узнаваемых в многосерийном фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

Высоцкий сказал её экспромтом, но она так органично вплелась в сцену, что осталась в кадре.

С тех пор зрители гадают: что же это был за суп с потрошками? Ответ на этот вопрос мы нашли у шеф-повара Сергея Янхука.

Классический рецепт

Повар признался, что воспоминания о словах Высоцкого вызвали у него улыбку: «Эта фраза живёт в народе, а за ней стоит очень домашнее, крепкое блюдо». Очень вкусно с потрошками готовить щи.

Для приготовления щи с потрошками понадобятся:

  • куриные кости – 1 кг

  • куриные сердца – 150 г

  • куриные желудки – 150 г

  • капуста белокочанная – 800 г

  • картофель – 3–4 шт.

  • лук репчатый – 1 шт.

  • морковь – 1 шт.

  • свежие томаты – 150 г

  • топлёное сливочное масло – 40–50 г

  • зелень (петрушка, укроп) – 30 г

  • лавровый лист – 3–4 шт.

  • чёрный перец горошком – 15 шт.

  • соль – по вкусу

  • сметана – 100–150 г

Сначала варят бульон: два с половиной литра воды, куриные кости и овощи, слегка обжаренные на сухой сковороде.

Через час добавляют сердца и желудки, доваривают до мягкости ещё полтора часа.

За 15 минут до готовности в бульон кладут стеблиот зелени, перец горошком и лавровый лист. Бульон процеживают, мясо снимают с костей, потрошки нарезают.

Отдельно готовят зажарку: лук и морковь обжаривают на сливочном масле около десяти минут, добавляют томаты, тушат ещё пять-семь минут.

В кипящий бульон опускают капусту и картофель, затем зажарку, потрошки и масло. Суп томят ещё десять минут на небольшом огне, после чего дают настояться час-два.

Подают с нарезанной зеленью и ложкой сметаны.

Более простой вариант супчика с потрошками

Для второго рецепта нужны куриные потроха, картофель (3–4 шт.), лук (2 шт.), немного лапши или крупы, сливочное масло (50 г), зелень и специи.

Сначала варят бульон из потрошков, добавляют картофель и доводят до готовности. Часть картофеля разминают толкушкой, часть оставляют кусочками.

Делают зажарку из лука, обжаренного до золотистой корочки, добавляют немного бульона и масла, томят и соединяют с супом.

Затем можно добавить лапшу или крупу, посолить, поперчить и положить зелень.

Янхук заметил, что этот способ проще, но вкус не менее насыщенный:

«Картошку лучше раздавить частично, чтобы суп стал плотнее и сытнее».

М-м-м, какая вкуснятина! Сохраняйте рецепт в закладках, ведь у этих супчиков не только отменный вкус, но и особая атмосфера. Вкушать обязательно за просмотром картины «Место встречи изменить нельзя»!

Также вам будет интересно: Рецепт салата от актрисы Антоновой «Стройная фигура»: можно есть даже на ночь — такой легкий

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя», «Киноафиша»
Анна Адамайтес
