Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник?

Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник?

17 ноября 2025 15:00
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Новая часть на больших экранах, адреналин снова зашкаливает.

«Хищник: Планета смерти» снова в кино — кровь, туман, клинки, треск масок, и то самое ощущение, что за тобой кто-то наблюдает из темноты. Сага живёт почти сорок лет, монстры меняются, мифология растёт, а один вопрос всё ещё цепляет фанатов: откуда прилетели эти идеальные охотники?

Ответ давно есть, но его почему-то постоянно упускают. Хищники родом с планеты Яутджа Прайм — сурового мира с каменными городами, душными джунглями и фауной, которая сама могла бы сниматься в хоррорах. Там живут кланы яутжа, и каждый из них с детства готовит своих воинов к охоте. На этой планете слабые не взрослеют — их эволюция построена на постоянной битве.

Но яутжа рано покидают дом. Их культура держится на ритуалах охоты, поэтому они выбирают другие миры как территории испытаний. Земля для них — удобная арена: подходящий климат, сильная добыча и длинная история контактов.

Есть и куда более мрачные места — например, планета Генна, известная как Планета Смерти, куда молодых охотников отправляют как на экзамен взрослой жизни.

Выходит так: у Хищников есть свой родной мир, строгие правила и жестокая философия. Они не просто монстры из космоса — они пришли с планеты, где охота является языком, религией и способом существования. И каждый новый фильм лишь напоминает: они всегда возвращаются. Потому что там, где появляется добыча, появляются и яутжа.

Читайте также: Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти»

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы Читать дальше 17 ноября 2025
Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года? Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года? Читать дальше 16 ноября 2025
Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти» Всю франшизу пересматривать необязательно: какие фильмы о Хищнике надо увидеть перед «Планетой смерти» Читать дальше 16 ноября 2025
Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Пока смотрите на взрывы в «Терминаторе» и стального Арни, не замечаете очевидного: имя Джона Коннора выбрано совсем не случайно Читать дальше 14 ноября 2025
Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Читать дальше 18 ноября 2025
«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон «Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон Читать дальше 18 ноября 2025
Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни Читать дальше 18 ноября 2025
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше