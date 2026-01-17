Меню
Его показывали каждый год — а потом стерли: как исчезла первая советская «Собака Баскервилей»

17 января 2026 22:00
Кадр из фильма «Собака Баскервилей» (1971)

Этот советский телефильм не отправили в архив, а решили стереть навсегда.

О первой советской экранизации повести Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей» сегодня знают немногие. Телефильм вышел в 1971 году, регулярно показывался по телевидению и пользовался успехом у зрителей.

А затем в 1979-м исчез — по личному распоряжению председателя «Гостелерадио» СССР Сергея Лапина были уничтожены все копии, пишет дзен-канал CINEMA.

Телеспектакль, с которого начинался советский Холмс

Фильм снимался на Рижской киностудии и по формату напоминал телеспектакль — почти весь материал был сделан в павильонах.

Шерлока Холмса сыграл Николай Волков младший, и именно с его внешностью многие зрители того времени ассоциировали великого сыщика.

Доктора Ватсона исполнил Лев Круглый. В картине также снимались Александр Кайдановский, Олег Шкловский, Анатолий Адоскин, Екатерина Градова.

До конца 1970-х фильм стабильно возвращался в эфир и воспринимался как удачная экранизация.

Доктор Ватсон

Почему фильм уничтожили

В 1979 году Лев Круглый покинул СССР. Обычно в таких случаях фильмы с «неблагонадёжными» актёрами отправляли в архив или изымали из проката.

Иногда из титров убирали имя — так было с Савелием Крамаровым и Олегом Видовым. Но с «Собакой Баскервилей» поступили иначе: все около десяти копий отправили на смывку, изъяли даже экземпляры из закрытых фондов.

Версия конфликта с руководством

По воспоминаниям режиссёра Антонины Зиновьевой, ещё на этапе утверждения актёров ей рекомендовали не брать Круглого.

Фильм, по слухам, не понравился самому Лапину, и отъезд актёра стал поводом для радикального решения. Документальных подтверждений этому нет, но версия долго циркулировала в профессиональной среде.

Версия «двух Холмсов»

Есть и другая, более прагматичная версия. В том же 1979 году был завершён первый фильм цикла «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игоря Масленникова с Василием Ливановым.

Проекту готовили большую тележизнь, и чтобы у зрителей не возникало ассоциаций с другим образом Холмса, старую экранизацию решили убрать максимально надёжно — без возможности возвращения.

Фильм, который всё же выжил

Считалось, что «Собака Баскервилей» уничтожена полностью. Однако в 2003 году в архивах «Госфильмофонда» неожиданно обнаружили одну уцелевшую копию. Так фильм, которого не должно было остаться, вернулся — уже как редкий телевизионный артефакт эпохи.

Фото: Кадр из фильма «Собака Баскервилей» (1971)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
