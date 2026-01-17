Его показывали каждый год — а потом стерли: как исчезла первая советская «Собака Баскервилей»

О первой советской экранизации повести Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей» сегодня знают немногие. Телефильм вышел в 1971 году, регулярно показывался по телевидению и пользовался успехом у зрителей.
А затем в 1979-м исчез — по личному распоряжению председателя «Гостелерадио» СССР Сергея Лапина были уничтожены все копии, пишет дзен-канал CINEMA.
Телеспектакль, с которого начинался советский Холмс
Фильм снимался на Рижской киностудии и по формату напоминал телеспектакль — почти весь материал был сделан в павильонах.
Шерлока Холмса сыграл Николай Волков младший, и именно с его внешностью многие зрители того времени ассоциировали великого сыщика.
Доктора Ватсона исполнил Лев Круглый. В картине также снимались Александр Кайдановский, Олег Шкловский, Анатолий Адоскин, Екатерина Градова.
До конца 1970-х фильм стабильно возвращался в эфир и воспринимался как удачная экранизация.
Почему фильм уничтожили
В 1979 году Лев Круглый покинул СССР. Обычно в таких случаях фильмы с «неблагонадёжными» актёрами отправляли в архив или изымали из проката.
Иногда из титров убирали имя — так было с Савелием Крамаровым и Олегом Видовым. Но с «Собакой Баскервилей» поступили иначе: все около десяти копий отправили на смывку, изъяли даже экземпляры из закрытых фондов.
Версия конфликта с руководством
По воспоминаниям режиссёра Антонины Зиновьевой, ещё на этапе утверждения актёров ей рекомендовали не брать Круглого.
Фильм, по слухам, не понравился самому Лапину, и отъезд актёра стал поводом для радикального решения. Документальных подтверждений этому нет, но версия долго циркулировала в профессиональной среде.
Версия «двух Холмсов»
Есть и другая, более прагматичная версия. В том же 1979 году был завершён первый фильм цикла «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игоря Масленникова с Василием Ливановым.
Проекту готовили большую тележизнь, и чтобы у зрителей не возникало ассоциаций с другим образом Холмса, старую экранизацию решили убрать максимально надёжно — без возможности возвращения.
Фильм, который всё же выжил
Считалось, что «Собака Баскервилей» уничтожена полностью. Однако в 2003 году в архивах «Госфильмофонда» неожиданно обнаружили одну уцелевшую копию. Так фильм, которого не должно было остаться, вернулся — уже как редкий телевизионный артефакт эпохи.
