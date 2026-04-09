Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер

Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер

9 апреля 2026 16:11
Кадр из сериала «След Чикатило»

Люди спорят, правильный ли это ход.

«След Чикатило» с первых минут вызывает спор не из-за сюжета, а из-за названия. Весной 2026 года выходит десятисерийный детектив, где самого Андрея Чикатило нет в кадре.

И вот это уже главный вопрос, который обсуждают зрители: зачем выносить имя самого известного маньяка СССР в заголовок, если история о другом?

Название, которое работает само на себя

Проект стал спин-оффом сериала «Чикатило» 2021–2022 годов с Дмитрием Нагиевым. В центре теперь следователи Ирина Овсянникова и Виталий Витвицкий. Действие переносится в начало 2000-х на юг России, где появляется новая угроза.

Банда «амазонок» под руководством женщины по кличке Оспа нападает на путешественников на трассе «Дон» и в курортных зонах. История основана на реальных событиях, но зрители уже отмечают очевидное. Имя Чикатило здесь скорее как маркер атмосферы, чем часть сюжета.

Многие воспринимают это как попытку усилить интерес за счёт узнаваемости. Конечно, эффект работает, но вызывает вопросы. Где проходит граница между художественным приёмом и эксплуатацией темы?

Реакция зрителей и эффект «тени»

Отзывы на старте разделились. Одни считают, что авторы честно продолжают линию последствий. Не про самого маньяка, а про страх, который остался после него. Другие называют это лишним. По их мнению, сериал мог бы существовать без громкого имени, пишет автор Дзен-канала Изнанка сериала.

Режиссёр Гога Мамаджанян делает акцент именно на этом. Не на личности убийцы, а на том, как его история повлияла на последующие преступления. В 2024 году уже выходил похожий проект «Тень Чикатило», и новая работа продолжает ту же идею.

Вопрос остаётся открытым. Работает ли название как часть смысла или это просто способ привлечь внимание? И если убрать имя, останется ли интерес к самой истории? Скоро мы это и узнаем.

Фото: Кадр из сериала «След Чикатило»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
