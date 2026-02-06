Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько

Он стал одной из самых обсуждаемых фигур в Сети и не просто так.

За 7 сезонов «Сватов» зрители привыкли к десяткам ярких героев. Одни стали любимцами, другие — поводом для споров. И если спросить фанатов, кто в сериале раздражал больше всего, чаще всего называют не Женю и не Будько. В обсуждениях регулярно всплывает имя Митяя — соседа, без которого сложно представить деревенскую линию.

Поначалу Митяй работал как комический мотор. Его хитрость, лень и попытки «выкрутиться» давали много смешных сцен. В ранних сезонах зрители охотно цитировали его реплики. Но со временем отношение изменилось: шутки начали повторяться, а образ — топтаться на месте.

Почему зрители устали

Главная претензия — однотипность. Митяй снова и снова врет, избегает работы, попадает в переделки и получает нагоняй от Ивана. Такой круг повторяется из сезона в сезон. В комментариях зрители пишут, что герой стал предсказуемым.

Отдельное обсуждение вызвал спин-офф про Митяя. Многие ждали раскрытия персонажа, но увидели те же приемы. Это усилило ощущение, что герой застрял в одной роли.

Что говорит сам актер

Николай Добрынин прямо называл Митяя персонажем «статичным». По его словам, долго развивать такой типаж сложно. И это редкий случай, когда мнение актера совпало с реакцией части аудитории.

При этом Митяй остается одним из самых узнаваемых героев «Сватов». Его либо любят, либо не переносят. Но равнодушных почти нет. И, возможно, именно такие спорные персонажи и делают долгие сериалы живыми для обсуждений спустя годы.