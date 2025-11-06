Вместе с 1999 года и по сей день: спойлер о «Мумии 4» — О’Коннеллы, кажется, снова появятся в фильме

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс могут повторить свои знаковые роли.

Знаменитую франшизу «Мумия» запустили более четверти века назад. Первый фильм, вышедший в 1999 году, собрал в прокате свыше 400 миллионов долларов. Этот результат стал впечатляющим успехом, учитывая скромный по меркам Голливуда бюджет в 80 млн.

Картина открыла новую эпоху семейных приключенческих лент. А зрители отмечали особенную химию между Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс в кадре. И возможно дуэт снова удастся увидеть вместе за очередным историческим расследованием.

«Мумия 4»

56-летнего Брендана Фрейзера уже пригласили в новую «Мумию» на роль Рика О’Коннелла. К проекту также присоединится его партнерша по первым двум фильмам — 55-летняя Рэйчел Вайс, исполнявшая роль Эвелин. Сообщается, что с обоими актерами уже ведутся переговоры.

Сюжетные детали четвертой «Мумии» сохраняются в тайне. Источники лишь уточнили, что создатели намерены игнорировать события третьего фильма «Гробница императора драконов», вышедшего в 2008 году. В той ленте О’Коннеллы расследовали древние загадки Шанхая, тогда как первоначальные части были посвящены египетской тематике.

Франшиза «Мумия»

По сюжету первого фильма американский искатель приключений Рик О’Коннелл и английский египтолог Эвелин Карнахан объединяются для поисков древнего города мертвых. В итоге они становятся супругами.

В последующих частях семейная пара продолжает исследовать древние тайны. К ним присоединяется их подрастающий сын Алекс.

В 2017 году Universal представила новую «Мумию» с Томом Крузом. Фильм задумывался как перезапуск франшизы и начало серии хоррор-блокбастеров. Однако картина не смогла повторить успех оригинала.

В апреле 2026 года ожидается еще одна «Мумия» от режиссера Ли Кронина. На этот раз это будет полноценный хоррор.

