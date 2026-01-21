Меню
Волк в овечьей шкуре: зрители выбрали самого неприятного персонажа «Клюквенного щербета» — она переплюнет Ишил

21 января 2026 17:38
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Даже отрицательные герои меркнут по сравнении с ней.

Персонажи в «Клюквенном щербете» давно перестали быть просто героями — каждый из них либо удерживает зрителя, либо медленно выталкивает его из сериала.

И если раньше раздражение вызывали отдельные сцены или сюжетные повторы, то сейчас у многих зрителей появился один конкретный «антигерой», из-за которого серии хочется перематывать. Речь о Баде.

Почему именно Баде стала самой неприятной героиней

Баде не просто конфликтная. Она агрессивна, громка и всегда уверена в своей правоте. Её сцены построены не на драме, а на давлении: крики, обвинения, демонстративные вторжения в чужое пространство. Вместо напряжения — неловкость, вместо сочувствия — желание, чтобы сцена быстрее закончилась.

Зрителю не дают возможности понять её мотивы. Баде не раскрывается, она навязывается. И чем чаще она появляется, тем сильнее ощущение, что сериал перегружают искусственным негативом, пишет автор Дзен-канала «Игрушки Финтиплюшки».

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Контраст, который работает против сериала

На фоне Баде даже спорные герои начинают выглядеть мягче. Кывылджым, со всеми её ошибками и предательствами, внезапно вызывает понимание. Потому что одно дело — слабость, другое — намеренное унижение других.

Создатели явно хотели усилить конфликт, но в итоге перегнули. Баде перестаёт быть частью истории и превращается в раздражающий элемент, который выбивает из ритма.

Когда персонаж мешает смотреть дальше

Проблема не в том, что Баде «плохая». Плохие герои нужны. Проблема в том, что с ней сериал становится тяжёлым и неприятным. Не драматичным, а липким. И это редкий случай, когда зрители сходятся во мнении: если убрать Баде, история только выиграет.

«Клюквенный щербет» держится на сложных отношениях, тонких конфликтах и полутонах. Баде же ломает эту конструкцию грубой прямолинейностью. И именно поэтому её всё чаще называют самым неудачным персонажем сериала.

Ранее мы писали: Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
