Ее роковую фразу так и не показали в кадре: что стало с Энни в «Твин Пиксе»?

25 сентября 2025 15:10
Кадр из сериала «Твин Пикс»

Героине можно только посочувствовать.

История Энни Блэкберн, младшей сестры Нормы, так и осталась одной из главных загадок «Твин Пикс». Героиня с непростой судьбой, она появилась во втором сезоне и стала романтическим интересом агента Купера.

Именно Энни неожиданно победила в конкурсе «Мисс Твин Пикс». Через нее Купера заманили в Красную комнату, где он оказался в ловушке на долгие годы.

Когда сериал резко закрыли, судьба Энни повисла в воздухе. Спустя десятилетия сиквел пролил свет на будущее Купера, но об Энни создатели почти ничего не рассказали.

Где находится Энни?

После возвращения из Черного вигвама Энни Блэкберн оказалась в тяжелейшем состоянии. Она полностью отстранилась от реальности, пыталась свети счеты с жизнью и существовала как в тумане. Лишь раз в год она неожиданно говорила: «Я в порядке» — будто отвечая на невысказанный вопрос Купера.

В удаленной сцене из картины «Твин Пикс: Сквозь огонь» показано, как Энни с серьезным кровотечением доставляют в больницу. Она находится в коме, но ненадолго приходит в себя и успевает прошептать медсестре загадочную фразу: «Я в Вигваме с хорошим Купером. Запиши это в своем дневнике».

После этих слов она снова погружается в бессознательное состояние.

Кадр из сериала «Твин Пикс»

Теории фанатов

Поклонники сериала выдвигают несколько интригующих теорий о судьбе Энни. Одна из самых популярных версий, что она была подставной фигурой, специально созданной, чтобы заманить Купера в ловушку.

Эту идею подкрепляют несколько интересных деталей. В источниках намекали, что Энни может быть никак не связана с Нормой. А в одной из удаленных сцен сериала на руке героини можно заметить загадочное кольцо.

Также есть версия, что настоящая Энни погибла в Чёрном вигваме.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители нашли разумное объяснение странной концовки «Твин Пикса».

Фото: Кадры из сериала «Твин Пикс»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
