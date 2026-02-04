Меню
Ее называли музой и даже любовницей Михалкова, а она уехала из России и ушла из кино: сейчас Елену Соловей не узнать

4 февраля 2026 19:35
Кадр из фильма «Раба любви»

Сейчас Елену Соловей сложно узнать.  

Обычно главной музой режиссёра становится его супруга. Так произошло у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. А вот его брат, Никита Михалков, пошёл другим путём. Хотя он в первом браке был женат на Анастасии Вертинской, его настоящим вдохновением тогда и на долгие годы была актриса Елена Соловей.

Именно она получила ведущий образ в его знаменитом фильме «Раба любви». Картина имела огромный успех, а звучное прозвище героини надолго закрепилось за самой актрисой. Позже Михалков снимал её и в других своих работах. Например, «Неоконченную пьесу для механического пианино» он создавал, уже представляя там именно Соловей.

Появлялись предположения и об их романе, но оба всегда настаивали, что их связывали исключительно профессиональные отношения. Эта творческая дружба прервалась, когда актриса вместе с семьёй переехала жить в США.

Эмиграция

Стремительный взлёт сделал Елену Соловей одной из самых загруженных актрис. Её день был расписан по минутам, а фильмография быстро выросла до шести десятков работ. И вдруг в 90-е годы она внезапно исчезла с экранов.

Причиной стал отъезд за границу. У её супруга, художника Юрия Пугача, обнаружили тяжёлую болезнь.

Семья решила обратиться к врачам в США. Актриса сделала выбор в пользу близких, а не карьеры. Позже она не раз говорила, что нисколько не жалеет об этом решении, ведь оно было полностью осознанным и её собственным.

Кадр из телепрограммы «Привет, Андрей!»

Елена Соловей сейчас

78-летняя звезда советского кино живёт одна в Америке. Её супруг ушёл из жизни 7 лет назад, и после этой потери она не вернулась на родину.

В Штатах она изредка появляется в небольших ролях в сериалах, а также преподаёт русский язык в собственной студии. Её дети стали учеными, сейчас они живут в Европе.

Сейчас её сложно узнать, как ту самую хрупкую блондинку из советских картин. Актриса открыто говорит, что сильно изменилась внешне из-за любви к сладостям.

Иногда это даже играет ей на руку. Например, на небольшую роль в сериале «Клан Сопрано» её утвердили во многом благодаря её статности — авторы полагали, что русская женщина в кадре должна выглядеть солидно.

Кадр из сериала «Клан Сопрано»
Фото: Кадры из фильма «Раба любви» (1975), телепрограммы «Привет, Андрей!», сериала «Клан Сопрано»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
