Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена

Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена

29 октября 2025 20:33
Кадр из фильма «Заклятие 4: Последний обряд»

У него действительно были проблемы со здоровьем, но без вымысла в сюжете не обошлось.

Большая доля истории в «Заклятии 4» посвящена проблемам главного героя с сердцем. Врачи сразу предупредили, что Эд Уоррен не сможет пережить еще один инфаркт, а потому ему лучше отказаться от стресса и работы.

Супруга во всем поддержала мужа. Но в итоге ради семьи Смурлов они сделали исключение, и Эд едва не погиб.

А что же на самом деле стоило жизни реальному Уоррену? Ведь он скончался в возрасте 79 лет, а его жена пережила его на 13 лет.

Сердечный приступ в «Заклятии 3»

Еще в «Заклятии 3: По воле Дьявола» персонаж Патрика Уилсона едва не умер во время работы над делом. У Эда Уоррена случился сердечный приступ прямо в разгар сеанса экзорцизма.

На самом деле ничего подобного в реальности не было. Удар в этот день получил сам одержимый мальчик Дэвид, из тела которого и выгоняли демона. К счастью, он это пережил.

Кадр из фильма «Заклятие 3: По воле Дьявола»

От чего умер Эд Уоррен

Однако проблемы с сердцем у реального Уоррена все же были. Правда, начались они спустя десятилетия после экзорцизма Дэвида, который проводили в 1981 году.

В 2001 году у Уоррена обнаружили сердечную недостаточность. Он впал в кому на долгие 11 недель, но затем пришел в себя.

В последующие годы его здоровье только продолжало ухудшаться, проблем с сердечно-сосудистой системой становилось все больше. Он умер в возрасте 79 лет в 2006 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал о дальнейших перспективах франшизы.

Фото: Кадры из фильмов «Заклятие 4: Последний обряд» (2025), «Заклятие 3: По воле Дьявола» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Читать дальше 28 октября 2025
Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм Во всей франшизе «Пятница 13-е» есть только один идеальный хоррор: и это не первый фильм Читать дальше 27 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 Читать дальше 30 октября 2025
Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной Читать дальше 29 октября 2025
Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Читать дальше 29 октября 2025
Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет Читать дальше 29 октября 2025
Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера Читать дальше 29 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше