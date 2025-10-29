Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена

У него действительно были проблемы со здоровьем, но без вымысла в сюжете не обошлось.

Большая доля истории в «Заклятии 4» посвящена проблемам главного героя с сердцем. Врачи сразу предупредили, что Эд Уоррен не сможет пережить еще один инфаркт, а потому ему лучше отказаться от стресса и работы.

Супруга во всем поддержала мужа. Но в итоге ради семьи Смурлов они сделали исключение, и Эд едва не погиб.

А что же на самом деле стоило жизни реальному Уоррену? Ведь он скончался в возрасте 79 лет, а его жена пережила его на 13 лет.

Сердечный приступ в «Заклятии 3»

Еще в «Заклятии 3: По воле Дьявола» персонаж Патрика Уилсона едва не умер во время работы над делом. У Эда Уоррена случился сердечный приступ прямо в разгар сеанса экзорцизма.

На самом деле ничего подобного в реальности не было. Удар в этот день получил сам одержимый мальчик Дэвид, из тела которого и выгоняли демона. К счастью, он это пережил.

От чего умер Эд Уоррен

Однако проблемы с сердцем у реального Уоррена все же были. Правда, начались они спустя десятилетия после экзорцизма Дэвида, который проводили в 1981 году.

В 2001 году у Уоррена обнаружили сердечную недостаточность. Он впал в кому на долгие 11 недель, но затем пришел в себя.

В последующие годы его здоровье только продолжало ухудшаться, проблем с сердечно-сосудистой системой становилось все больше. Он умер в возрасте 79 лет в 2006 году.

