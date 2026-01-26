Меню
Киноафиша Статьи Едут как-то Арагорн, Гэндальф, Теоден, Леголас... и какой-то мужик: этот киноляп во «Властелине колец» не заметили миллионы, а я смогла

26 января 2026 13:17
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Даже Питер Джексон признал свою ошибку.

«Властелин колец» давно считается образцом идеальной экранизации. Питер Джексон выстроил мир, где каждая деталь кажется выверенной — от пуговицы на плаще до интонаций героев. Именно поэтому любой сбой здесь выглядит особенно заметно. И один такой момент зрители обсуждают до сих пор.

Во «Властелине колец: Две крепости» есть короткий эпизод сразу после битвы при Хельмовой Пади. Камера задерживается на всадниках: Гэндальф, Арагорн, Теоден, Леголас — и вдруг рядом появляется незнакомый воин. Он одет как Эомер, едет на его месте, но выглядит так, будто попал в кадр случайно.

Зрители долго не могли понять, кто это. Новый персонаж? Родственник? Ошибка монтажа? Ответ оказался куда проще и смешнее.

Когда дублер стал героем

На самом деле в кадре — дублер Карла Урбана. Актер не смог присутствовать на съемке конкретной сцены, и его временно заменили другим всадником в полном костюме Эомера. По плану в постпродакшене лицо должны были заменить на цифровую копию Урбана. Но этого не сделали.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Что сказал Питер Джексон

Режиссер позже признался, что момент просто упустили. По его словам, идея «прикрутить» дублеру лицо Карла Урбана была, но на каком-то этапе про нее забыли. Джексон отнесся к находке с юмором, хотя объясняться с фанатами все же пришлось.

В итоге в одной из ключевых сцен трилогии рядом с легендарными героями оказался «какой-то мужик». И теперь многие зрители при пересмотре ждут этот кадр с не меньшим интересом, чем появление Назгулов.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
