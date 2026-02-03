Меню
Единственное аниме Миядзаки с рейтингом 18+: ни одного обнаженного кадра там нет, но смотреть можно только взрослым

3 февраля 2026 20:33
Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

Ценз был выбран непроста.

У мастера анимации Хаяо Миядзаки мультфильмы часто ассоциируются с мудрыми и добрыми историями для всей семьи. «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки» — эти картины стали классикой, которую смотрят и дети, и взрослые.

Однако в его фильмографии есть работа, которая выбивается из этого ряда. Аниме Миядзаки, получившее рейтинг 18+, — это «Мальчик и птица». Но такой ценз картине поставили не из-за откровенных сцен.

Сюжет мультфильма «Мальчик и птица»

Мультфильм рассказывает историю двенадцатилетнего Махито. Он не может смириться со смертью матери и с трудом привыкает к новому дому в чужом городе.

Однажды к нему прилетает загадочная говорящая цапля. Она шепчет мальчику, что его мать на самом деле жива.

Обманутый этой надеждой, Махито отправляется на поиски. Его путь лежит к старой заброшенной башне. Проникнув внутрь, он неожиданно переносится в совершенно иной, фантастический мир, полный чудес и опасностей.

Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

Детали мультфильма «Мальчик и птица».

Картина «Мальчик и птица» получила рейтинг 18+. Однако в мультфильме нет ни жестокости, ни откровенных сцен. Единственный момент, который можно назвать условно «взрослым», — это эпизоды, где очень пожилой герой курит сигарету.

Секрет возрастного ограничения в другом. Создатели считают, что история просто слишком сложна для детского восприятия. Её глубокие темы горя, памяти и взросления будут непонятны юным зрителям. Поэтому рейтинг здесь служит не предупреждением, а скорее ориентиром — эта сказка создана для взрослых.

Фото: Кадры из мультфильма «Мальчик и птица» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
