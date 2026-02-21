У Волан-де-Морта была дочь: от кого и что о ней известно? Не все поклонники «Гарри Поттера» знают

Дочь Темного Лорда зовут Дельфи. Она появляется в пьесе «Проклятое дитя», которая разворачивается после событий эпилога «Даров Смерти».

Матерью Дельфи является Беллатриса Лестрейндж, известная своей преданностью Пожирателям смерти. Однако возникает вопрос: когда именно она успела забеременеть?

Вопрос рождения

Дельфи родилась до Битвы за Хогвартс, но точная дата этого события остаётся неизвестной. Наиболее вероятный период — между событиями «Ордена Феникса» и «Дарами Смерти». Такая хронология объясняет отсутствие Беллатрисы и Волдеморта в «Принце-полукровке», хотя в экранизации мы всё же видим Беллатрису. Других подходящих временных промежутков в каноне не существует.

Однако проблема в том, что в основной серии книг и фильмов нет ни одного намека на беременность Беллатрисы. Это ведет к вопросу: зачем Волан-де-Морта вообще понадобился ребенок? Трудно представить, что одержимый идеей магической чистоты и бессмертия человек вдруг решит завести семью. Если он и допустил появление дочери, то, вероятно, лишь как инструмент для своих целей. Но какие именно цели он мог преследовать? Возможно, Дельфи была задумана как наследница, чтобы продолжить его дело в случае его поражения. Но такая мысль противоречит его убеждению в собственной непобедимости.

Цели Дельфи

Что касается самой Дельфи, ее главная цель — вернуть отца. Она стремится изменить ход истории, спасти Волан-де-Морта и доказать, что достойна его внимания. Однако возникает вопрос: что будет дальше? Предположим, ей удается изменить события, и Волан-де-Морт остается в живых. Как она себе это представляет? Семейные ужины с отцом? Вряд ли. Позиция правой руки? Но Волдеморт никогда не делил власть.

Было ли письмо?

Интересно также, получила ли Дельфи письмо из Хогвартса. За всю историю школы система не давала сбоев, и дочь Волан-де-Морта, обладающая мощной магической кровью, просто не могла остаться незамеченной. Либо письмо пришло, и кто-то решил, что она не должна учиться, либо оно не пришло — что было бы единственным известным сбоем в системе.

Что в итоге

В финале пьесы Дельфи сталкивается с Гарри и его союзниками, которые срывают ее план. Вместо ярости или попыток торговаться, она запрашивает либо стирание памяти, либо смерть. Это вызывает недоумение: откуда такая сильная привязанность к человеку, которого она никогда не знала? Почему она сдалась так быстро, учитывая свои способности и наследие? Эти вопросы остаются без ответа, оставляя пространство для размышлений о судьбе Дельфи и ее роли в магическом мире.