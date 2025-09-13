Меню
Эдди Мёрфи уже не тот: свежая комедия с его участием получила провальные 33% свежести и презрительное «фи» от зрителей

13 сентября 2025 08:27
«Ограбление»

«Ограбление» стоит посмотреть только для того, чтобы понять, как снимать не стоит.

Комедийный боевик «Ограбление» (2025) с Эдди Мёрфи и Питом Дэвидсоном вышел в прокат и моментально попал под шквал критики.

В центре истории — Рассел, опытный инкассатор, мечтающий открыть собственный отель.

Судьба сводит его с неумелым напарником и дерзкой грабительницей Зои, которая втягивает героев в ограбление казино.

Начало выглядит многообещающе, но уже после первых сцен динамика рушится, а интерес стремительно угасает.

Химия актёров, которой так и не случилось

Главная ставка создателей — дуэт Мёрфи и Дэвидсона. Однако зрители отмечают, что их взаимодействие выглядит искусственно: один слишком серьёзен, другой играет в балаган, а между ними нет общего ритма.

В Сети встречаются весьма жёсткие отзывы:

«Фильм ужасен. Тут без сюрпризов, достаточно увидеть режиссёра, чтоб не включать и не тратить время».

«Не фильм, а огромная сюжетная дыра и тупость. Как можно было такое написать?»

«Даже по трейлеру было видно, что это тупой и несмешной шлак»

Рейтинги говорят сами за себя

Несмотря на громкие имена в титрах, зрители и критики едины: фильм не удался:

  • Rotten Tomatoes: 33% свежести
  • IMDb: 5,4
  • Кинопоиск: 5,7

Таблица основных данных

Фильм Жанр Режиссёр В главных ролях Рейтинг IMDb Рейтинг Кинопоиск Rotten Tomatoes
Ограбление Комедийный боевик Тим Стори Эдди Мёрфи, Пит Дэвидсон, Ева Лонгория 5,4 5,7 33%

Также прочитайте: Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба

Фото: Кадр из фильма «Ограбление»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
