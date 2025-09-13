Эдди Мёрфи уже не тот: свежая комедия с его участием получила провальные 33% свежести и презрительное «фи» от зрителей

Комедийный боевик «Ограбление» (2025) с Эдди Мёрфи и Питом Дэвидсоном вышел в прокат и моментально попал под шквал критики.
В центре истории — Рассел, опытный инкассатор, мечтающий открыть собственный отель.
Судьба сводит его с неумелым напарником и дерзкой грабительницей Зои, которая втягивает героев в ограбление казино.
Начало выглядит многообещающе, но уже после первых сцен динамика рушится, а интерес стремительно угасает.
Химия актёров, которой так и не случилось
Главная ставка создателей — дуэт Мёрфи и Дэвидсона. Однако зрители отмечают, что их взаимодействие выглядит искусственно: один слишком серьёзен, другой играет в балаган, а между ними нет общего ритма.
В Сети встречаются весьма жёсткие отзывы:
«Фильм ужасен. Тут без сюрпризов, достаточно увидеть режиссёра, чтоб не включать и не тратить время».
«Не фильм, а огромная сюжетная дыра и тупость. Как можно было такое написать?»
«Даже по трейлеру было видно, что это тупой и несмешной шлак»
Рейтинги говорят сами за себя
Несмотря на громкие имена в титрах, зрители и критики едины: фильм не удался:
- Rotten Tomatoes: 33% свежести
- IMDb: 5,4
- Кинопоиск: 5,7
Таблица основных данных
|Фильм
|Жанр
|Режиссёр
|В главных ролях
|Рейтинг IMDb
|Рейтинг Кинопоиск
|Rotten Tomatoes
|Ограбление
|Комедийный боевик
|Тим Стори
|Эдди Мёрфи, Пит Дэвидсон, Ева Лонгория
|5,4
|5,7
|33%
Также прочитайте: Название жуткое, но это – самый теплый детектив года на Netflix: герои покорили миллионы зрителей, а сюжет бомба