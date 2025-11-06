Меню
Эда эгоистка, Доа транжира, а Сейран — истеричка: из сотен турецких сериалов выбрала самую крутую главную героиню

6 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Далекий город»

Неудивительно, что этот сериал так популярен.

В каждом турецком сериале есть главная героиня, вокруг которой вертится весь мир. Но большинство долгоиграющих проектов не могут из серии в серию поддерживать высокую планку и качественно прописывать персонажа.

Доа в «Клюквенном щербете» была глупой, транжирой, истеричкой. Сейран в «Зимородке» оказалась не менее токсичной, чем Ферит. И даже Эда из «Постучись в мою дверь» порой забывала, что у ее друзей есть своя жизнь.

Но из всех сериалов я выбрала один, где главная героиня меня не бесит уже второй сезон. Это Алья из «Далекого города», и сейчас я объясню, почему.

Она — не «прицеп» к мужчине

Алья — взрослая, самодостаточная женщина, которая не живет истериками и выяснениями отношений. Она — врач, который качественно выполняет свою работу и не забывает о своем профессиональном долге.

Ее мир не вертится вокруг мужчины, и она всеми силами пытается отстоять свою независимость. Сколько раз Садакат тыкала Алье на то, что она должна сидеть дома и заниматься ребенком. Но она все равно продолжала ходить на работу и не велась на манипуляции.

У нее стабильная психика

Кадр из сериала «Далекий город»

Из всех героинь Алья отличается здоровой психикой и стабильностью. Она не закатывает сцены ревности, не контролирует мужчину, не выясняет отношения каждый день и не отстаивает свои границы по поводу и без.

У Альи есть четко сформированные принципы и моральные устои. И она следует им даже в стрессовых ситуациях, не прогибаясь под обстоятельства.

Никаких любовных треугольников

Алья в отношениях не приемлет триангуляцию. Когда она узнала, что Боран «завещал» ее своему брату, то сразу вычеркнула его из сердца. Даже внезапное воскрешение мужа ни на минуту не заставило ее усомниться в своих чувствах.

В ситуации с Мине Алья тоже придерживалась четкой позиции. Она не хотела делить мужчину с другой женщиной и прямо говорила, что это не для нее. Потому она и ругала Джихана за то, что он скрыл от нее многолетние отношения.

Ради любимого готова на все

Но если Алья любит, то она готова спалить весь мир дотла ради любимого. Она неоднократно доказывала поступками, а не словами, что ради Джихана готова на все. Даже пожертвовать жизнью.

Причем это не слепая любовь, не созависимость. Героиня «Далекого города» адекватно оценивает ситуацию и всегда действует по справедливости.

Она руководствуется здравым смыслом, даже если в сердце горит огонь. И потому она — одна из лучших героинь в турдизи.

Ранее мы писали: «Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
