Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Джуди и Ник возвращаются спустя 9 лет: когда в России и Казахстане выйдет «Зверополис 2»

Джуди и Ник возвращаются спустя 9 лет: когда в России и Казахстане выйдет «Зверополис 2»

29 октября 2025 18:08
Кадр из мультфильма «Зверополис»

Интересно будет не только детям, но и взрослым.

Напоминаем: лучше ничего не планировать на этот день. В конце ноября на экраны возвращается тот самый мультфильм, который когда-то научил нас, что даже крошечный заяц способен изменить огромный город. Да, «Зверополис 2» получил официальную дату выхода — и ждать осталось совсем недолго.

Когда ждать премьеру

Мировая премьера «Зверополиса 2» назначена на 26 ноября 2025 года, а в кинотеатрах России и Казахстана фильм покажут на день позже — 27 ноября. Разница всего в сутки, но фанаты уже шутят, что этот день ожидания станет самым длинным в их жизни.

Что обещают авторы

За режиссёрским пультом — Байрон Ховард и Джаред Буш, те самые, кто когда-то придумал идеальный баланс комедии и социальной сатиры в первом фильме. Вторая часть, по словам создателей, будет масштабнее: новые районы мегаполиса, свежие персонажи и дело, способное перевернуть привычный порядок в зверином мире.

Кадр из мультфильма «Зверополис»

Почему стоит ждать

Говорят, на этот раз Джуди и Ник столкнутся с противником, которого не возьмёшь ни обаянием, ни хитростью. Но главное — не в интриге сюжета, а в возвращении той самой атмосферы, где за пушистыми героями прячутся очень человеческие истории.

Финальный аккорд ожидания

И да, кажется, в конце ноября в кино снова станет тесно — ведь «Зверополис» возвращается. И это тот случай, когда детство можно официально считать продлённым ещё на пару часов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе».

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый «Чебурашка» стартует 25 октября — первые 10 серий из 52 выйдут сразу в Сети и на ТВ: подсказываем, где именно смотреть мультсериал Новый «Чебурашка» стартует 25 октября — первые 10 серий из 52 выйдут сразу в Сети и на ТВ: подсказываем, где именно смотреть мультсериал Читать дальше 25 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза Читать дальше 28 октября 2025
Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного Читать дальше 28 октября 2025
С реальной датой рождения возраст не совпадает: сколько же лет Маринетт? С реальной датой рождения возраст не совпадает: сколько же лет Маринетт? Читать дальше 28 октября 2025
Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест Читать дальше 28 октября 2025
Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень Читать дальше 28 октября 2025
В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал Читать дальше 28 октября 2025
Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше