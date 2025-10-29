Джуди и Ник возвращаются спустя 9 лет: когда в России и Казахстане выйдет «Зверополис 2»

Интересно будет не только детям, но и взрослым.

Напоминаем: лучше ничего не планировать на этот день. В конце ноября на экраны возвращается тот самый мультфильм, который когда-то научил нас, что даже крошечный заяц способен изменить огромный город. Да, «Зверополис 2» получил официальную дату выхода — и ждать осталось совсем недолго.

Когда ждать премьеру

Мировая премьера «Зверополиса 2» назначена на 26 ноября 2025 года, а в кинотеатрах России и Казахстана фильм покажут на день позже — 27 ноября. Разница всего в сутки, но фанаты уже шутят, что этот день ожидания станет самым длинным в их жизни.

Что обещают авторы

За режиссёрским пультом — Байрон Ховард и Джаред Буш, те самые, кто когда-то придумал идеальный баланс комедии и социальной сатиры в первом фильме. Вторая часть, по словам создателей, будет масштабнее: новые районы мегаполиса, свежие персонажи и дело, способное перевернуть привычный порядок в зверином мире.

Почему стоит ждать

Говорят, на этот раз Джуди и Ник столкнутся с противником, которого не возьмёшь ни обаянием, ни хитростью. Но главное — не в интриге сюжета, а в возвращении той самой атмосферы, где за пушистыми героями прячутся очень человеческие истории.

Финальный аккорд ожидания

И да, кажется, в конце ноября в кино снова станет тесно — ведь «Зверополис» возвращается. И это тот случай, когда детство можно официально считать продлённым ещё на пару часов.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе».