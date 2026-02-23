Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO

Новый сериал по вселенной «Игры престолов» под названием «Рыцарь Семи Королевств» выходит еженедельно на канале HBO и стриминговых платформах. Зрители приняли проект тепло — один из последних эпизодов даже вошел в число самых рейтинговых за всю историю франшизы.

Сейчас поклонники с нетерпением ждут финала, который запланирован на 23 февраля. И мало кто знает, что сам Джордж Мартин, написавший книги, на которых основан сериал, изначально был против такого формата экранизации истории про Дункана и Эгга.

Джордж Мартин и «Рыцарь Семи Королевств»

Шоураннер нового спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств» Айра Паркер недавно приоткрыл завесу тайны над тем, как создавался сериал. Оказывается, Джордж Мартин видел историю странствующего рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга совсем иначе.

Писатель склонялся к тому, чтобы превратить ее в полнометражный фильм на 2 часа, а не растягивать на несколько серий.

«Но когда мне поступило предложение от HBO, студия была готова рассмотреть любой формат», — передает слова Паркера CBR.

Первый сезон получился из шести эпизодов, каждый примерно по полчаса-сорок минут. Как объяснил сам Паркер, такое решение оказалось верным: сама история лучше ложится именно на эпизодическую структуру, да и зритель привык ассоциировать вселенную «Игры престолов» с телевидением, а не с большим экраном.

Продолжение «Рыцаря Семи Королевств»

Айра Паркер, похоже, смотрит далеко в будущее и уже строит наполеоновские планы на проект. В одном из интервью он признался, что хотел бы растянуть историю Дунка и Эгга на 15 сезонов.

Для сравнения: литературная основа сериала — это всего три повести, каждая из которых охватывает определенный этап жизни героев. Но Паркер мыслит масштабнее: он предлагает не ограничиваться одним сезоном на книгу, а посвятить каждой повести по пять сезонов.

Первая пятерка — знакомство с персонажами, вторая — юность Эгга, третья — уже взрослая жизнь протагониста. Правда, сам шоураннер отдает себе отчет в утопичности этой затеи.

Чтобы снять все задуманное с одними и теми же актерами, потребуются десятилетия. Паркер уже делился этой идеей с боссами HBO, но, по его словам, энтузиазма у руководства она не вызвала. Так что ждать пятнадцати сезонов вряд ли стоит.