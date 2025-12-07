Меню
Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала!

7 декабря 2025 07:00
Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод I - Скрытая угроза» (1999)

Режиссер выбрал необычный способ привлечь публику.

Магистр Йода — личность настолько культовая, что его знают даже те, кто никогда не смотрел «Звёздные войны». Виной всему — его фирменная, забавно «перевёрнутая» манера строить фразы.

Поклонники галактической саги десятилетиями ломали голову: почему самый мудрый джедай говорит так, словно составляет сложный пазл из слов? Ответ пришёл прямиком от создателя вселенной, Джорджа Лукаса.

Манера речи Йоды

Джордж Лукас объяснил, что эта необычная манера говорить — не просто причуда, а тонкий режиссёрский ход. По его словам, обычная, правильная речь показалась бы скучной и не запоминалась. А вот нестандартный порядок слов, напоминающий загадку, заставляет зрителя моментально включаться и вдумываться в каждую фразу.

«Если вы говорите на обычном английском, люди могут и не слушать. Но если у вас особый акцент или речь, которую сложно понять с первого раза, внимание автоматически обостряется. Люди начинают концентрироваться на сказанном. Мне как раз и нужен был такой способ, чтобы заставить людей слушать — особенно двенадцатилетних», — признался Лукас.

Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар» (1980)

Образ Йоды

Представить себе «Звёздные войны» без магистра Йоды — задача невыполнимая. Этот мудрый, небольшого роста джедай давно стал живым символом знания и спокойной силы. Но что интересно, изначальный замысел Джорджа Лукаса был куда прозаичнее: режиссёр планировал, что роль наставника исполнит обычная дрессированная обезьяна с посохом в руках.

К счастью, он довольно быстро понял, что эта идея не так уж хороша, и персонаж обрёл свой теперь уже легендарный, совершенно уникальный облик.

Многие исследователи проводят параллели между зелёным мудрецом и такими фигурами, как Сокаку Такэда или Годзо Сиода, основателями влиятельных школ, стоявших у истоков айкидо.

Ещё чаще сравнения затрагивают самого Морихэя Уэсибу, создателя айкидо. Его философия, построенная на гармонии, использовании силы противника и духовном развитии, удивительно созвучна принципам джедаев. Но Лукас не подтверждал версии о таких прототипах.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле выглядят джавы.

Фото: Кадры из фильмов «Звёздные войны: Эпизод I - Скрытая угроза» (1999), «Звёздные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
