Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb

В фильмографии Джорджа Клуни около 10 ролей. Он одинаково успешно показывает себя и в боевиках, и в драмах, и даже в легких комедиях.

Впрочем, все его герои несколько похожи — это настоящие джентльмены, которые остаются верны своим принципам. Но есть фильм, за который Клуни до сих пор стыдно.

Провальный фильм Клуни

Джордж Клуни вновь назвал «Бэтмена и Робина» главным провалом своей фильмографии. Актер уверен, что релиз 1997 года преподал ему самый ценный профессиональный урок.

«Мы учимся не на успехах, а на провалах, поэтому это даже полезно», — заявил он.

Ранее звезда уже говорил, что этот опыт заставил его тщательнее отбирать роли. После громкого провала он научился находить по-настоящему стоящие проекты, где мог бы раскрыть свой актерский потенциал.

Фильм «Бэтмен и Робин»

Фильм 1997 года собрал звездный состав: Джордж Клуни в роли Бэтмена и Арнольд Шварценеггер в амплуа главного злодея. Однако картина столкнулась с шквалом критики.

Проект удостоился 11 антинаград «Золотая малина», включая номинацию «Худший фильм года». Читатели авторитетного журнала Empire и вовсе признали эту ленту худшей за всю историю кинематографа по результатам своего голосования. На IMDb у картины 3,8.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра.