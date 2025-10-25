Меню
Киноафиша Статьи Джонни Депп станет новым Скруджем: Paramount готовит мрачную «Рождественскую песнь» — премьера назначена на 13 ноября 2026 года

25 октября 2025 18:08
Кадр из мультфильма «Рождественская история»

Этот актер умеет перевоплощаться. С этим не поспоришь.

Похоже, следующей зимой Рождество станет немного темнее. Джонни Депп возвращается на экраны в неожиданном амплуа — злого скряги Эбенезера Скруджа.

Студия Paramount объявила о запуске новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Дикенса, а премьера назначена на 13 ноября 2026 года. Но чего ждать от Деппа в роли самого черствого героя мировой литературы?

Новый Скрудж — с лицом Джонни Деппа

История знакома всем: богатый и ожесточённый Скрудж презирает людей и праздники, пока рождественской ночью к нему не являются три призрака — прошлого, настоящего и будущего. После этой встречи он впервые за долгие годы вспоминает, что такое сострадание.

Главную роль исполнит Джонни Депп, и его версия Скруджа обещает быть далека от привычных добродушных интерпретаций. Вместе с ним в картине снимется Андреа Райзборо («Великая»), которая, по слухам, сыграет Дух Рождества Настоящего.

Кадр из мультфильма «Рождественская история»

Кто стоит за проектом

Режиссёром стал Тай Уэст, автор триллеров «X» и «MaXXXine». Его визуальный стиль и чувство напряжения превращают даже классику в готическую притчу — так что зрителей ждёт скорее мрачная история искупления, чем уютная сказка.

Интересно, что Warner Bros. тоже готовит собственную «Рождественскую песнь» — с Уиллемом Дефо в роли Скруджа и Робертом Эггерсом («Носферату») у руля.

Похоже, Рождество 2026 года станет ареной редкого дуэта — Депп против Дефо, добро против тьмы и два разных ответа на старый вопрос: способен ли человек измениться, если в нём давно не осталось света.

Читайте также: Зачем Джонни Депп «впихнул» Джека Воробья в свой фильм «Моди»? Это, кстати, не единственный недостаток картины

Фото: Кадр из мультфильма «Рождественская история»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
