Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Джон Сноу и правда ничего не знает: Харингтон наотрез отказался смотреть финал «Игры престолов» даже 7 лет спустя

Джон Сноу и правда ничего не знает: Харингтон наотрез отказался смотреть финал «Игры престолов» даже 7 лет спустя

1 февраля 2026 14:15
Джон Сноу и правда ничего не знает: Харингтон наотрез отказался смотреть финал «Игры престолов» даже 7 лет спустя

Артисту очень больно возвращаться в те годы, но кошмарный сценарий ни при чем.

Фраза «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» через 7 лет после выхода последнего сезона из мема превратилась в пророчество. Кит Харингтон, чья жизнь навсегда изменилась благодаря «Игре престолов», сознательно избегает кульминации всей этой истории. Но вовсе не потому, что финал, якобы, «слили».

В интервью Mr Porter Харингтон объяснил это решение личными, а не творческими причинами, ведь эпилог главного ТВ-фэнтези всех времен для актера стал отражением сложнейшего периода в жизни.

«Я так и не посмотрел последний сезон… Очень странное чувство».

Джон Сноу и правда ничего не знает: Харингтон наотрез отказался смотреть финал «Игры престолов» даже 7 лет спустя

Финальные эпизоды вышли, когда актер проходил лечение от алкоголизма. Именно этот контекст отбил у Кита желание возвращаться в «то» время.

«В последнем сезоне мне кажется, что я смотрюсь не очень, я и был не в очень хорошем состоянии», — делится он.

При этом Харингтон добавляет важный нюанс: пока миллионы фанатов спорят о финале вот уже который год без остановки, он искренне гордится проделанной работой и предпочитает помнить об «Игре престолов» только хорошее.

Чем не повод избегать последних серий?

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Арья Старк в «Игре престолов» не смогла стать Безликой: меняет лица как перчатки, но этого недостаточно Арья Старк в «Игре престолов» не смогла стать Безликой: меняет лица как перчатки, но этого недостаточно Читать дальше 31 января 2026
«Рыцарь Семи Королевств» за 2 серии стал круче «Дома дракона» – вот 5 причин, с которыми не поспорить «Рыцарь Семи Королевств» за 2 серии стал круче «Дома дракона» – вот 5 причин, с которыми не поспорить Читать дальше 31 января 2026
Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Читать дальше 30 января 2026
Кто из героев «Игры престолов» умрет в книгах: в финале сериала эти два персонажа выжили, но Мартин пообещал все переписать Кто из героев «Игры престолов» умрет в книгах: в финале сериала эти два персонажа выжили, но Мартин пообещал все переписать Читать дальше 2 февраля 2026
Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото) Иден и Круз были красивой парой в «Санта-Барбаре»: спустя 40 лет актеров не узнать (фото) Читать дальше 30 января 2026
Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Читать дальше 29 января 2026
Сулейман признал Хюррем как равную только перед смертью: и вот что он сделал Сулейман признал Хюррем как равную только перед смертью: и вот что он сделал Читать дальше 2 февраля 2026
Включила «Под землей» и едва вытерпела первые 60 минут: но к финалу меня затянуло так, что жду следующую серию Включила «Под землей» и едва вытерпела первые 60 минут: но к финалу меня затянуло так, что жду следующую серию Читать дальше 2 февраля 2026
«Каюсь, сразу загуглила убийцу и смотреть стало еще интереснее»: мой неожиданный сериал-запой «9 тел в мексиканском морге» «Каюсь, сразу загуглила убийцу и смотреть стало еще интереснее»: мой неожиданный сериал-запой «9 тел в мексиканском морге» Читать дальше 2 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше