Джон Сноу и правда ничего не знает: Харингтон наотрез отказался смотреть финал «Игры престолов» даже 7 лет спустя

Артисту очень больно возвращаться в те годы, но кошмарный сценарий ни при чем.

Фраза «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу» через 7 лет после выхода последнего сезона из мема превратилась в пророчество. Кит Харингтон, чья жизнь навсегда изменилась благодаря «Игре престолов», сознательно избегает кульминации всей этой истории. Но вовсе не потому, что финал, якобы, «слили».

В интервью Mr Porter Харингтон объяснил это решение личными, а не творческими причинами, ведь эпилог главного ТВ-фэнтези всех времен для актера стал отражением сложнейшего периода в жизни.

«Я так и не посмотрел последний сезон… Очень странное чувство».

Финальные эпизоды вышли, когда актер проходил лечение от алкоголизма. Именно этот контекст отбил у Кита желание возвращаться в «то» время.

«В последнем сезоне мне кажется, что я смотрюсь не очень, я и был не в очень хорошем состоянии», — делится он.

При этом Харингтон добавляет важный нюанс: пока миллионы фанатов спорят о финале вот уже который год без остановки, он искренне гордится проделанной работой и предпочитает помнить об «Игре престолов» только хорошее.

Чем не повод избегать последних серий?