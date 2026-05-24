Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира

24 мая 2026 13:00
Постановщик не стал смягчать выражения.

Фильм ужасов «Субстанция» стал одним из самых обсуждаемых кинопроектов 2024 года, объединив на съёмочной площадке Деми Мур и восходящую звезду Маргарет Куолли.

Но аудиторию релиз расколол надвое. Одни отмечали гениальность команды — в основном, это были профессиональные эксперты и кинематографисты. Другие, чаще всего рядовые зрители, сочли картину омерзительной и не поняли ее. Как оказалось, к последнему лагерю примкнул и культовый режиссер хорроров Джон Карпентер.

Сюжет фильма «Субстанция»

В центре сюжета картины — судьба Элизабет, некогда востребованной голливудской знаменитости, вынужденной довольствоваться ролью инструктора по аэробике в утренней телепрограмме. Её карьера обрывается, когда продюсер увольняет актрису, открыто сославшись на возрастные ограничения.

Отчаявшаяся героиня решается на рискованный эксперимент — инъекцию препарата «Субстанция», использующего технологию генной модификации. Препарат создаёт идеальную версию героини: из тела Элизабет появляется молодая и полная жизненных сил Сью.

Однако за трансформацию приходится платить высокую цену — женщинам предписано еженедельно меняться телами, и Сью оказывается не готова мириться с таким договором.

Джон Карпентер о фильме «Субстанция»

Легендарный создатель «Хэллоуина» и «Нечто» Джон Карпентер в ходе недавней творческой встречи поделился резкой оценкой нашумевшей ленты «Субстанции». Во время диалога со зрительницей, признавшейся в своей любви к фильму, мэтр кинематографа неожиданно раскритиковал работу.

На вопрос, что именно ему не понравилось в ленте, режиссер ответил предельно лаконично.

«Всё», — припечатал постановщик.

Кстати, сама создательница «Субстанции» Корали Фаржа неоднократно называла Карпентера ключевой фигурой для себя. В многочисленных интервью она подчеркивала, что картина «Нечто» изменила ее жизнь. Вряд ли ей понравилась такая оценка своей работы.

Фото: Кадр из фильма «Субстанция» (2024)
Светлана Левкина
