Киноафиша Статьи Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу

3 декабря 2025 07:00
Кадр из фильма «Особо опасен!»

Хитрость или принципиальный момент?

В 2008 году Тимур Бекмамбетов громко заявил о себе в Голливуде — его боевик «Особо опасен!» собрал на одной площадке целое созвездие звёзд. Среди Джеймса Макэвоя и Анджелины Джоли нашлось место и Константину Хабенскому.

Сцена, где герой актера теряет сознание и получает искусственное дыхание от самой Анджелины Джоли, мгновенно стала легендой. Актриса согласилась на дубль после всего одной реплики Хабенского.

Поцелуй Джоли и Хабенского

Хабенский признался, что специально обратился с просьбой к Тимуру Бекмамбетову.

«Я попросил, чтобы только мне искусственное дыхание в кадре не делал мужчина», — припомнил актер.

Режиссер, всегда поддерживавший творческие пожелания актера, пошел навстречу. Роль спасительницы досталась Джоли — ведь она была единственной женщиной в этом эпизоде.

Кадр из фильма «Особо опасен»

Хабенский о съемках

Сам Константин Хабенский сегодня с иронией вспоминает тот самый эпизод и настаивает: это был отнюдь не романтический поцелуй.

«Целовался с Джоли Джеймс Макэвой. А мне делали искусственное дыхание», — уточняет актёр.

Ситуация на площадке и правда была далека от чего-то лирического — по сценарию Хабенскому пришлось набрать в рот специальную кинокровь, чтобы в решающий момент эффектно «выплюнуть» её на Анджелину Джоли и других актёров.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Хабенский согласился примерить неожиданное амплуа в новом проекте.

Фото: Кадры из фильма «Особо опасен!» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
