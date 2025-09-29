Меню
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов

29 сентября 2025 13:46
Кадр из сериала «Игра престолов»

Как выяснилось, Джек Глисон пытался реализоваться другим способом.

Сериал «Дом Гиннеса» ознаменовал громкое возвращение в кино Джека Глисона. Молодой актер стал известен после роли Джоффри в «Игре престолов».

Но поговаривают, что именно эта популярность и сыграла с ним злую шутку. Он настолько точно изобразил мерзкого и мелочного короля, из-за которого погибло много героев, что публика его просто возненавидела. Поговаривали, что актер впал в депрессию и из-за этого прекратил сниматься.

И только сейчас Глисон рассказал правду.

Джек Глисон о жизни после «Игры престолов»

Джек Глисон наконец-то поставил точку в слухах о своем исчезновении с экранов. Он сыграл настолько убедительного негодяя в «Игре престолов», что зрители начали путать его с персонажем Но актер вовсе не бежал от гнева фанатов.

Как он сам объяснил в интервью The Hook, его пауза в кино была своего рода творческим отпуском от экранов.

«Продолжал играть, только в театре», — заметил актер.

Но, как признается артист, со временем он затосковал по съемочной площадке.

Сериал «Дом Гиннесса»

На этот раз Глисон появился в сериале «Дом Гиннесса» на Netflix. Эта история переносит в прошлое, где наследники создателя знаменитого напитка пытаются разделить империю после смерти отца.

Кадр из сериала «Дом Гиннеса»

Все восемь эпизодов этого семейного противостояния уже доступны на платформе с 25 сентября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что один герой «Игры престолов» оказался слишком похож на Арагорна.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Дом Гиннеса»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
