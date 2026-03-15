Джоффри был лишь глупой пешкой: кто за самом деле виновен в казни Неда Старка в «Игре престолов»

Кажется, что казнь Неда Старка в «Игре престолов» — просто очередная вспышка жестокости Джоффри. Но если внимательно посмотреть на события первого сезона, становится ясно: молодой король мог быть лишь исполнителем чужого плана.

Ланнистерам смерть Неда была невыгодна

На первый взгляд все подозрения падают на Ланнистеров. Но именно им живой Нед Старк был нужен куда больше, чем мертвый. Как верно замечает Тайвин, пленник такого масштаба давал шанс договориться с Севером и Речными землями и выиграть время в борьбе с другими врагами.

Даже Серсея не хотела его казни. По ее плану Нед должен был признать вину и отправиться на Стену, после чего перестал бы быть прямой угрозой для короны.

Все дороги ведут к Мизинцу

Если искать человека, которому смерть Неда была действительно выгодна, то больше всех подходит Петир Бейлиш. У него был и мотив, и возможность, и нужные связи.

Во-первых, Нед раскрыл его предательство. Если бы Старк выжил, правда о Мизинце рано или поздно дошла бы до Кейтилин и всей семьи. Во-вторых, хаос был для Бейлиша лучшей средой для роста. А казнь Неда как раз запускала большую войну.

Кроме того, у Мизинца были давние связи с Яносом Слинтом. А значит, он мог не только повлиять на Джоффри, но и обеспечить молниеносное исполнение приказа.

Казнь как часть большой игры

Именно поэтому смерть Неда Старка выглядит не как случайный каприз жестокого подростка, а как хорошо просчитанная интрига. Джоффри стал лицом этой расправы, но выгоднее всего она оказалась человеку, который всегда предпочитал дергать за ниточки из тени.

И если верить этой версии, то главную роль в падении Неда сыграл вовсе не король. А тот, кто лучше всех умел превращать чужие слабости в собственную победу — Петир Бейлиш.