Джоди Фостер была хороша в роли Клариссы Старлинг, но в новом сериале про Ганнибала ее заменит другая актриса: и вот кто

Франшиза о Ганнибале Лектере давно стала культовой, а образ Клариссы Старлинг остаётся одним из самых знаковых в жанре триллера. Сыграть её успели Джоди Фостер, Джулианна Мур и Ребекка Бридс, каждая оставила в истории свою интерпретацию.

Но теперь у культовой героини может появиться совершенно новое лицо — Зендая. Именно её видит в роли агента ФБР создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер.

Мечта Фуллера

В интервью ScreenRant Фуллер признался, что хотел бы снять мини-сериал «Молчание ягнят» с Мадсом Миккельсеном в роли Лектера и Зендаей в роли Клариссы. Такой дуэт звучит дерзко: харизма Миккельсена и эмоциональная глубина Зендаи могли бы дать истории новое дыхание.

Почему именно Зендая

На первый взгляд идея кажется неожиданной: у большинства зрителей актриса ассоциируется с «Человеком-пауком» или «Эйфорией». Но именно эти проекты показали, что она умеет быть разной — уязвимой и сильной одновременно. В «Претендентах» Лука Гуаданьино подчеркнул её драматический потенциал, и именно он делает Зендаю убедительной кандидатурой на роль Клариссы.

Шансы на реализацию

Фуллер пока лишь делится мечтой, но у него есть репутация шоураннера, который умеет воплощать самые смелые идеи. Именно он сумел превратить «Ганнибала» в культовый сериал, несмотря на скепсис продюсеров. Да, права на «Молчание ягнят» принадлежат другим студиям, но если в Голливуде что-то и возможно, так это неожиданные кроссоверы и перезапуски.

Что ждёт зрителей

Если проект получит зелёный свет, зрителей ждёт свежий взгляд на культовую историю. Зендая может привнести в образ Клариссы современность, а в дуэте с Миккельсеном её героиня зазвучит совершенно иначе. Это могло бы стать самым обсуждаемым перезапуском в жанре психологического триллера за последние годы.

