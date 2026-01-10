Меню
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист

10 января 2026 07:58
Кадр из сериала «Друзья»

Современные зрители посмотрели на героя по-другому.

В прошлом году мир отметил 20-летие культового сериала «Друзья». За эти годы история шестерых жителей Нью-Йорка превратилась в глобальный феномен, собрав армию преданных поклонников по всей планете.

Миллионы зрителей регулярно возвращаются к знакомым эпизодам, словно навещая старых приятелей. Именно при таких повторных просмотрах открываются забавные нестыковки и курьёзные моменты.

Микроволновки у Джо

Внимательные зрители заметили любопытную деталь в интерьере квартиры Джо. Во время съёмок четвёртого сезона на кухне можно разглядеть одновременно две микроволновые печи. Одна располагалась на столешнице, а вторая — буквально в шаге от неё, под кухонным шкафом.

Поклонники предполагают, что подобное соседство могло стать случайной ошибкой съёмочной группы, сохранившейся в финальной версии эпизода.

Кадр из сериала «Друзья»

Ляп или особенность

Надо сказать, что создатели «Друзей» уделяли невероятное внимание деталям. Даже картины в Центральной кофейне регулярно обновлялись, создавая эффект реально существующего заведения.

Эта тщательная проработка заставляет по-новому взглянуть на две микроволновки в квартире Джо. Вполне возможно, это не ошибка, а тонкая характеристика персонажа.

Ведь он никогда не делился едой, и если это же правило относилось и к бытовой технике, то у его соседа по квартире должна быть отдельная микроволновка. Иначе ссор с принципиальным жадиной Джо не избежать.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 сериалов, которые «Друзья» смотрели по телевизору.

Фото: Кадры из сериала «Друзья»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Написать отзыв
