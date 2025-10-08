Меню
Киноафиша Статьи Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев

Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев

8 октября 2025 10:51
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Не все хотят в это верить, но доводы весьма аргументированы.

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» — самый зельеварный фильм франшизы. В прямом смысле. Любовные зелья мелькают повсюду: в «Вредилках» у близнецов, на уроках у Слизнорта, в конфетах у Ромильды.

И как-то уж слишком вовремя у Гарри просыпается любовь к Джинни. Прямо в этой же части. Подозрительно, вы не считаете?

До этого — ни намёка. А тут он буквально сгорает от ревности, когда видит её с другими парнями. Словно кто-то щёлкнул пальцами. Или плеснул пару капель чего-то волшебного.

Фанаты не дремлют: Джинни из семьи, где приворотные зелья — почти семейное ремесло. Мама варила, братья торгуют, сама девушка с характером. А главное — рядом. Ей не нужно караулить Поттера, как Ромильда. Она и так в его кругу. Подлить пару капель в чай за обедом? Запросто.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Но возникает вопрос: если зелье действительно было, почему чувства не прошли? Гарри весь седьмой год был вдали от Джинни, а любовь осталась. Тут-то фанатская мысль делает поворот: зелье было не для постоянного контроля, а для старта. Небольшой толчок, чтобы сдвинуть вечного нерешительного героя с места.

По версии поклонников, Джинни играла в долгую. Встречалась с другими, вызывала ревность, создавала нужный эмоциональный фон. А может, и помогала себе магией — чуть-чуть, самую малость. А когда Гарри «созрел», просто освободила поле. И он занял его сам.

Доказывать здесь нечего. Но если вы снова посмотрите фильм — обратите внимание: любовные зелья буквально повсюду. И в тот момент, когда Гарри «вдруг» влюбляется, кажется, что магия всё-таки сработала. Только вопрос — чья?

Также вам понравится: «Они уже умерли, когда сели в поезд»: фанатская версия «Гарри Поттера», от которой пробирает до костей.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
