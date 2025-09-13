Джихангир и его последний вздох: собрали 5 жутких версий гибели шехзаде с «крыльями ангела» из «Великолепного века»

В «Великолепном веке» смерть шехзаде Джихангира показали как красивую легенду: будто он не выдержал тоски по брату Мустафе и умер от горя. Такой вариант идеально ложился в драматургию сериала, где каждый поворот судьбы был переплетён с личными трагедиями героев.

Но реальная история младшего сына Сулеймана Великолепного куда мрачнее и запутаннее. Историки до сих пор спорят, что стало причиной его раннего ухода, и у каждой версии есть свои сторонники.

1. Чума в армии

По официальным хроникам, Джихангир умер от чумы, охватившей армию после похода. Версия удобная и правдоподобная для XVI века, но современники считали её слишком уж «дежурным» объяснением.

2. Болезнь позвоночника

Историки находят больше совпадений в диагнозе «спондилит» или болезнь Бехтерева. Она связана с туберкулёзом позвоночника: инфекция могла затихнуть, но горб оставался, а болезнь в любой момент могла вспыхнуть вновь.

3. Ссора с Сулейманом

Венецианский дипломат Николо Михиель писал, что Джихангир упрекнул отца в жестокости. Спустя несколько дней юный шехзаде умер. Отсюда родилась самая скандальная версия: Сулейман мог сам убрать сына. Доказательств нет, но слух живёт до сих пор.

4. Опий и передозировка

Летописи упоминают лечение маковыми отварами. Для ослабленного организма привычка к опию могла стать роковой. Сильный стресс или неудачная доза — и смерть наступила внезапно.

5. Эмоциональный надлом

Версия из «Великолепного века»: Джихангир не пережил гибель Мустафы. В реальности они едва общались, но психологический удар после публичной казни брата мог серьёзно подорвать его здоровье.

Тайна, которая осталась

Джихангир умер в 1553 году, всего в 22 года, и до сих пор не существует единого ответа, что стало причиной его кончины. Болезнь, чума, ссора с отцом или роковая доза лекарства — каждая версия звучит убедительно и одновременно неполно. Может быть, правы были сценаристы «Великолепного века», сделавшие ставку на легенду? Ведь иногда именно мифы переживают историю.

