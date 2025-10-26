Джеймс в финале станет совсем другим человеком: все спойлеры к следующим сезонам «Макстон-холла» есть в книгах

Немецкий сериал «Макстон-холл» на Prime Video стал настоящим открытием этого года — его успели полюбить зрители по всему миру и даже окрестили новой «Сплетницей».

Сейчас все с нетерпением ждут ноябрьской премьеры второго сезона. Ирония в том, что финал истории уже давно известен — достаточно просто заглянуть в оригинальные книги, по которым снят сериал.

Сюжет сериала «Макстон-холл»

Сериал погружает в мир подростков из элитной лондонской школы. Герои переживают всё, что положено в их возрасте: первая любовь, конфликты с родителями и стресс перед поступлением в университет.

В центре истории — Руби Белл, одержимая планированием отличница. В отличие от одноклассников, она учится по стипендии и предпочитает оставаться невидимкой. Её главная цель — любой ценой поступить в Оксфорд, о котором она грезила с детства.

На какой книге основан сериал «Макстон-холл»

Сериал родился из романа «Спаси меня» Моны Кастен, вышедшего в 2018 году. У истории было продолжение — ещё две книги под названиями «Спаси себя» и «Спаси нас».

Однако создатели сериала позволили себе вольности. Например, вместо сине-зелёной клетчатой формы из книги герои носят элегантные серо-розовые наряды. Некоторые сцены и события тоже перетасовали, создав новое повествование на основе знакомого сюжета.

Что будет дальше в сериале «Макстон-холл»

Если создатели сериала решат следовать книжной трилогии, зрителей ждёт много сюрпризов. Согласно оригиналам, Руби и Лидия превратятся в лучших подруг, а Джеймс вернётся в школьный комитет. Примирение влюблённых произойдёт во время подготовки к благотворительному балу.

Финальная часть обещает особенно тёплые перемены: Руби и Джеймс начнут жить вместе, а Лидия и Грэхем не только воссоединятся, но и станут родителями очаровательных близнецов. Руби осуществит мечту, поступив в Оксфорд, а Джеймс найдет себя в блогинге и путешествиях.

