Джеймс Поттер и секреты семьи: откуда взялись горы золота, почему Гарри узнал о богатстве не сразу и причем тут средство для волос?

Так вот откуда у этой семьи такое состояние.

В фильме «Гарри Поттер и философский камень» показывают тайный сейф Поттеров в Гринготтсе. Монет там столько, что можно было бы утонуть!

Казалось бы, откуда у молодого Джеймса деньги? Ответ хранится в истории рода — сложной и полной волшебства.

Корни богатства семьи Поттеров

Началось всё со странного гончара Линфреда из Стинчкомба. Его зелья лечили не хуже врачей, но это была магия, которую магглы не понимали. Именно он положил основу будущего благополучия, оставив потомкам не только золото, но и ремесло.

Магия сквозь поколения

Хардвин, сын Линфреда, женился на Иоланте Певерелл — наследнице Мантии-невидимки. Это семейство помогало Поттерам оставаться среди сильных мира сего, даже если они не входили в чистокровную элиту.

Прорыв Флимонта с «Простоблеском»

Флимонт Поттер создал известное магическое средство для волос «Простоблеск». Его продажи увеличили состояние семейства в четыре раза, и семья почувствовала себя по-настоящему богатой.

Наследие Джеймса Поттера

Джеймс рос избалованным, без нужды в чём-либо. Несмотря на богатство, судьба сыграла с ним жестоко. Гарри же получил наследство Поттеров уже позже, когда сам стал частью волшебного мира, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».