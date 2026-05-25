Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Джеймс Поттер и секреты семьи: откуда взялись горы золота, почему Гарри узнал о богатстве не сразу и причем тут средство для волос?

Джеймс Поттер и секреты семьи: откуда взялись горы золота, почему Гарри узнал о богатстве не сразу и причем тут средство для волос?

25 мая 2026 11:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Так вот откуда у этой семьи такое состояние.

В фильме «Гарри Поттер и философский камень» показывают тайный сейф Поттеров в Гринготтсе. Монет там столько, что можно было бы утонуть!

Казалось бы, откуда у молодого Джеймса деньги? Ответ хранится в истории рода — сложной и полной волшебства.

Корни богатства семьи Поттеров

Началось всё со странного гончара Линфреда из Стинчкомба. Его зелья лечили не хуже врачей, но это была магия, которую магглы не понимали. Именно он положил основу будущего благополучия, оставив потомкам не только золото, но и ремесло.

Магия сквозь поколения

Хардвин, сын Линфреда, женился на Иоланте Певерелл — наследнице Мантии-невидимки. Это семейство помогало Поттерам оставаться среди сильных мира сего, даже если они не входили в чистокровную элиту.

Прорыв Флимонта с «Простоблеском»

Флимонт Поттер создал известное магическое средство для волос «Простоблеск». Его продажи увеличили состояние семейства в четыре раза, и семья почувствовала себя по-настоящему богатой.

Наследие Джеймса Поттера

Джеймс рос избалованным, без нужды в чём-либо. Несмотря на богатство, судьба сыграла с ним жестоко. Гарри же получил наследство Поттеров уже позже, когда сам стал частью волшебного мира, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Читать дальше 26 мая 2026
Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки Читать дальше 25 мая 2026
«Мстители» без «Финала»: Дэдпула в «Войне бесконечности» не было лишь по одной причине – уделал бы Таноса вообще без шансов «Мстители» без «Финала»: Дэдпула в «Войне бесконечности» не было лишь по одной причине – уделал бы Таноса вообще без шансов Читать дальше 25 мая 2026
«Уволь ее прямо сейчас»: почему Меган Фокс не снималась в 3 части «Трансформеров» — скандал был знатный «Уволь ее прямо сейчас»: почему Меган Фокс не снималась в 3 части «Трансформеров» — скандал был знатный Читать дальше 24 мая 2026
Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Читать дальше 24 мая 2026
Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Читать дальше 24 мая 2026
Мало кто обратил внимание на спор кентавров в «Философском камне» – но именно он предвосхитил финал «Гарри Поттера» Мало кто обратил внимание на спор кентавров в «Философском камне» – но именно он предвосхитил финал «Гарри Поттера» Читать дальше 24 мая 2026
С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось Читать дальше 23 мая 2026
«Отец года» или мучитель животных? Выбрали 5 самых отвратительных злодеев Marvel – двое из «Стражей Галактики» «Отец года» или мучитель животных? Выбрали 5 самых отвратительных злодеев Marvel – двое из «Стражей Галактики» Читать дальше 23 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше