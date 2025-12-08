Джеймс Кэмерон смотрит только фильмы на больших экранах, но для этого хита Netflix сделал исключение: режиссер в восторге от этого аниме

Анимация «Кейпоп-охотницы на демонов» буквально взорвала Netflix с момента своей премьеры 20 июня. Всего за 91 день проект собрал феноменальные 325 миллионов просмотров, установив абсолютный рекорд для платформы.

Но что ещё интереснее, выяснилось, что среди восторженных зрителей оказались и маститые голливудские режиссёры.

Джеймс Кэмерон о мультфильме

Издание Empire пообщалось с легендарным режиссёром Джеймсом Кэмероном, и разговор коснулся неожиданной темы — анимационного хита «Кейпоп-охотницы на демонов». Кэмерон, известный как ярый сторонник кино на больших экранах, высказался довольно дипломатично о стриминг-хите.

Он отметил, что особенно ценит фильмы, которые созданы именно для кинозалов и теряют часть магии при домашнем просмотре. Относительно же «Охотниц» он выразил сомнение, что они относятся к этой категории, но это не помешало ему дать проекту прямую и тёплую оценку.

«Мне они понравились. Это хороший фильм», — заявил режиссёр.

Сюжет мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов»

Это яркий фэнтези-мюзикл о женском трио, которое совмещает карьеру поп-звёзд с опасной миссией. Девушки не только покоряют чарты своими хитами, но и сражаются с демонами, стремящимися поглотить человеческие души для своего властелина Гви-Ма.

Своим пением охотницы поддерживают магическую завесу, защищающую мир людей, и эта обязанность передаётся из поколения в поколение. Но в случае с группой всё сложнее: фронтвумен группы Руми скрывает от подруг, что сама наполовину демон.

Она надеется, что если наполнить завесу достаточной силой, то мир людей навсегда закроется для нечисти, а её собственная демоническая сущность волшебным образом исчезнет.

Но демоны не намерены отступать. Чтобы переманить симпатии публики, они создают свой инфернальный бой-бэнд — Saja Boys во главе с 400-летним красавцем Чжину. Война за души фанатов оборачивается настоящей битвой, и ситуация осложняется ещё больше, когда между заклятыми врагами, Руми и Чжину, вспыхивает совершенно запретное чувство.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что покажут в сиквеле хита Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов».