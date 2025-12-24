Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»

Жанр боевиков получил активное развитие на экране еще с конца 70-х. До сих пор экшен-фильмы пользуются особым спросом у аудитории.

Хотя многие эксперты считают этот жанр «низким», даже известные режиссеры не против скоротать время за просмотром таких картин. И Джеймс Кэмерон авторитетно назвал лучший боевик в истории кино. Удивительно, но это не его «Терминатор».

Джеймс Кэмерон о боевиках

Джеймс Кэмерон в рамках выхода «Аватара 3» активно посещает интервью. И в ходе одной из бесед его спросили, какой фильм он считает лучшим боевиком. Сначала режиссёр со смехом уточнил, можно ли выбирать свои собственные работы, но затем дал чёткий ответ.

Его выбор пал на культовый «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.

«Лучшая гибель злодея. Да и лучше ленты о Рождестве сложно придумать», — лаконично прокомментировал Кэмерон.

Этой фразой он фактически поставил точку в давнем споре фанатов. Для режиссёра нет никаких сомнений — «Крепкий орешек» является не только эталоном жанра, но и классическим праздничным кино.

Маколей Калкин о «Крепком орешке»

Маколей Калкин, звезда «Один дома», придерживается другого мнения. Он считает, что «Крепкий орешек» — не совсем новогоднее кино. По словам актёра, события фильма могли бы развернуться в любой другой день, и это почти ничего не изменило бы в сюжете.

С его же картиной ситуация совсем иная.

«Нельзя же снимать "Один дома" в День поминовения. Так не бывает», — считает Калкин.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Крепкий орешек» был экранизацией культового романа.