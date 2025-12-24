Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»

Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор»

24 декабря 2025 21:31
Джеймс Кэмерон

У режиссера оказалось вполне конкретное мнение.

Жанр боевиков получил активное развитие на экране еще с конца 70-х. До сих пор экшен-фильмы пользуются особым спросом у аудитории.

Хотя многие эксперты считают этот жанр «низким», даже известные режиссеры не против скоротать время за просмотром таких картин. И Джеймс Кэмерон авторитетно назвал лучший боевик в истории кино. Удивительно, но это не его «Терминатор».

Джеймс Кэмерон о боевиках

Джеймс Кэмерон в рамках выхода «Аватара 3» активно посещает интервью. И в ходе одной из бесед его спросили, какой фильм он считает лучшим боевиком. Сначала режиссёр со смехом уточнил, можно ли выбирать свои собственные работы, но затем дал чёткий ответ.

Его выбор пал на культовый «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом.

«Лучшая гибель злодея. Да и лучше ленты о Рождестве сложно придумать», — лаконично прокомментировал Кэмерон.

Этой фразой он фактически поставил точку в давнем споре фанатов. Для режиссёра нет никаких сомнений — «Крепкий орешек» является не только эталоном жанра, но и классическим праздничным кино.

Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Маколей Калкин о «Крепком орешке»

Маколей Калкин, звезда «Один дома», придерживается другого мнения. Он считает, что «Крепкий орешек» — не совсем новогоднее кино. По словам актёра, события фильма могли бы развернуться в любой другой день, и это почти ничего не изменило бы в сюжете.

С его же картиной ситуация совсем иная.

«Нельзя же снимать "Один дома" в День поминовения. Так не бывает», — считает Калкин.

Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Крепкий орешек» был экранизацией культового романа.

Фото: Кадры из фильма «Крепкий орешек» (1988), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся Читать дальше 24 декабря 2025
В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить В России выбрали самую популярную фэнтези-вселенную в кино: «Властелин колец» только на 2 месте — понимаем, в это сложно поверить Читать дальше 24 декабря 2025
Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность Читать дальше 23 декабря 2025
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Читать дальше 22 декабря 2025
4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты 4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты Читать дальше 22 декабря 2025
Сколько на самом деле детей в семье Кевина из «Один дома»? Кажется, что больше 10, но цифра совсем другая Сколько на самом деле детей в семье Кевина из «Один дома»? Кажется, что больше 10, но цифра совсем другая Читать дальше 22 декабря 2025
Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Читать дальше 21 декабря 2025
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Читать дальше 25 декабря 2025
3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы 3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше