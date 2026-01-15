Меню
Киноафиша Статьи «Джентльмены удачи» неслучайно крутят на Новый год: рассказываем, как сюжет связан с праздником

«Джентльмены удачи» неслучайно крутят на Новый год: рассказываем, как сюжет связан с праздником

15 января 2026 07:58
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Лента стала уже традицией эфира.

Культовая комедия «Джентльмены удачи» родилась в соавторстве трех ярких личностей. Над сценарием работали Александр Серый, Георгий Данелия и Виктория Токарева.

Фильм не теряет популярности и сегодня. Фразы из него давно разобрали на цитаты и используют в повседневной речи.

Особенно часто картину крутят по телевизору в новогодние праздники. Это кажется удивительным, ведь назвать её легкой праздничной комедией нельзя. Однако у «Джентльменов удачи» были веские причины стать именно таким, «новогодним» фильмом для многих поколений.

Сюжет

В центре сюжета — история перевоспитания. Начальник детсада Трошкин невероятно похож на опасного преступника по кличке «Доцент». Чтобы найти украденный древний шлем, милиция просит Трошкина внедриться в воровскую среду. Ему предстоит выдать себя за того самого главаря и разыскать сокровище вместе с его бандой.

Однако за комедийной феерией скрывается тонкая лирическая нота. Её создает ненавязчивая новогодняя тема.

Именно накануне праздника Косой случайно встречает старого друга детства, ставшего успешным инженером. Эта встреча заставляет его остро почувствовать собственную неустроенность.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

А Хмырь с грустью вспоминает о семье, которую когда-то бросил. В это время он из окна наблюдает за девушкой, катающейся на коньках вокруг праздничной ёлки.

Кульминация наступает в самую волшебную ночь. После праздничного тоста бандиты, всё ещё веря, что имеют дело с Доцентом, связывают Трошкина и закатывают в ковер. А утром 1 января у проруби появляется настоящий хозяин шлема.

Прокат

Премьера фильма состоялась 13 декабря 1971 года. Это было как раз накануне новогодних праздников. Многие зрители впервые увидели картину в самый разгар праздничного ажиотажа.

С того самого момента комедия прочно вошла в культуру. Она стала неотъемлемой частью новогоднего телевизионного эфира, пишет Дзен-канал «Minsknews.by».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Светлана Левкина
Больше новостей в
