Джеку Воробью пора не в сиквел, а на пенсию: сколько лет было капитану в каждом фильме «Пиратов Карибского моря»

С момента своего появления в первой части «Пиратов Карибского моря» Джек Воробей мгновенно стал символом франшизы. В то время как другие герои сменяли друг друга, эксцентричный капитан оставался её постоянной величиной.

Именно вокруг его невероятных приключений и строилась основная мифология саги.

Джек никогда не скрывал, что прожил бурную и полную страстей жизнь. Его биография пестрела головокружительными авантюрами и романтическими историями с самыми разными женщинами.

А ведь к заключительным фильмам франшизы капитан достиг уже весьма почтенных лет. Получается, что к моменту шестой ленты серии, о планах на которую сейчас ходят слухи, он уже точно станет пенсионером.

«Проклятие Черной жемчужины» (2003) — 38 лет

Согласно хронологии вселенной, Джек Воробей родился в 1690 году. События «Проклятия Чёрной жемчужины» разворачиваются в 1728 году, что делает капитана практически ровесником своего исполнителя.

На момент съемок Джонни Деппу как раз исполнилось 39 лет, а его герою — около 38. Этот возраст идеально соответствовал образу — достаточно зрелый для жизненного опыта, но еще полный авантюрной энергии.

«Сундук мертвеца» (2006) — 40 лет

Между первой и второй частями прошло около года. Как сообщает Дейви Джонс в фильме, Джек уже десять лет командует «Черной жемчужиной», получив ее в 1719 году. Таким образом, в «Сундуке мертвеца» капитану исполняется ровно сорок лет.

Этот возраст совершенно не отражается на его поведении — герой сохраняет свою ловкость, скорость и харизму, продолжая такие же рискованные авантюры.

«На краю света» (2007) — 40 лет

События третьей части «На краю света» начинаются сразу после финала предыдущего фильма. История подхватывает момент, когда Кракен увлекает Джека в подводное царство, а его друзья готовятся к спасательной операции.

Поскольку временной промежуток между картинами минимален, возраст капитана Воробья остается неизменным — все те же сорок лет.

«На странных берегах» (2011) — 60 лет

Четвертая часть заметно обновила состав франшизы. Хотя точное время после предыдущих событий не указано, художники-постановщики ориентировались на 1750 год. Такой выбор создает временной скачок примерно в два десятилетия.

Если принять эту хронологию, то Джеку Воробью в новых приключениях исполняется около 60 лет. При этом его характер и привычки остаются прежними — он все такой же харизматичный капитан.

«Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) — 60 или 69 лет

Хронология пятой части вызывает некоторые вопросы. Согласно подсчетам по сюжету, с момента третьего фильма прошло более двадцати лет, что делало бы Джека Воробья 60-летним капитаном.

Однако сорежиссер картины Хоаким Роннинг настаивает на 9-летнем промежутке между четвертой и пятой частями. Эта путаница в датах не меняет главного — несмотря на солидный возраст, Джек сохраняет свою авантюрную натуру и остается готовым к новым опасным приключениям.

