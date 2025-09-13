Меню
Джексон приписал Торину «драконью болезнь», но в книгах Толкина такого не было: он упоминал об этом лишь однажды

13 сентября 2025 21:02
Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

Но поклонникам такой поворот сюжета очень понравился.

В экранизации Питера Джексона «Хоббит» жадность к золоту стала не просто чертой характера, а настоящим магическим недугом. Торин Дубощит, изначально благородный вождь, в финале истории оказался пленником так называемой драконьей болезни — болезни, которая и сделала его трагической фигурой.

Откуда взялась драконья болезнь

В книге Толкина этот термин появляется лишь однажды — в эпизоде с Владыкой Озёрного города, который сбежал с сокровищами и погиб в Пустошах. Для писателя «драконья болезнь» была скорее метафорой алчности.

Но в фильмах Джексона она приобрела куда более весомое звучание: золото Эребора стало действовать на Торина почти так же, как Единое Кольцо на Фродо или Боромира.

Как болезнь изменила Торина

Одержимость богатством сделала Торина подозрительным, жестоким и параноидальным. Он отказывался делиться добычей даже с Бардом — человеком, который убил Смауга, и яростно отвернулся от Бильбо, когда тот передал Аркенстон ради мира.

В сценах «Битвы пяти воинств» Торин говорит гулким, почти нечеловеческим голосом, напоминая самого дракона. Только видения и поддержка друзей помогли ему на короткое время вырваться из тисков болезни.

Наследие и проклятие рода

Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

Фильмы намекают, что это проклятие тянется по крови: и дед Торина, Трор, и его отец были жертвами той же жажды золота. Элронд прямо говорит о «безумии, укоренившемся в семье».

Таким образом, режиссёр превратил частный моральный недостаток в родовую трагедию, усилив параллели с влиянием Кольца Всевластия.

Почему это важно для образа

Толкин в книге показал Торина упрямым и алчным, но оставил за ним право на раскаяние в последние минуты жизни. Джексон пошёл дальше: он сделал болезнь реальным испытанием, чтобы зритель мог увидеть в Торине героя, а не лишь жадного властителя.

Это решение превратило его в более многослойного персонажа — лидера, который боролся не только с внешними врагами, но и с внутренним проклятием.

Итог

Драконья болезнь стала ключом к пониманию трагедии Торина. Она объясняет его падение, оправдывает часть его поступков и делает его смерть не просто героической, но и очищающей. И хотя в книгах Толкина это была лишь аллегория жадности, в фильмах «Хоббита» болезнь стала настоящей тенью, нависшей над родом Дубощита.

Ранее мы писали: Саурон тоже был Майар, как Гэндальф, но почему он был в разы сильнее? Ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»
Анастасия Луковникова
