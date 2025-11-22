«Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов

Научная фантастика давно перестала быть жанром для избранных — теперь она главный поставщик больших миров и громких сериалов. И всё же некоторые книги по-прежнему ждут своего часа, хотя материал в них настолько мощный, что будто создан для долгой экранной жизни.

Мы собрали три истории, которые могли бы стать новыми хитами стриминга — стоит лишь появиться продюсеру с достаточной смелостью.

Космическая революция «Алого восстания»

«Алое восстание» Пирса Брауна — это космоопера, от которой пахнет порохом, металлом и политикой. Огромная кастовая система, растянутая на планеты, уже сама по себе напоминает крупнобюджетный сериал.

История Дарроу, который проникает в общество Золотых, выстроена эпизодично — каждую сцену можно обернуть в серию. Политические игры, восстания, конфликты внутри каст требуют долгого, вдумчивого формата, где нет спешки и можно показать всю хрупкость империи.

Проект в Голливуде пытались запустить несколько лет, но он буксовал. Фанаты до сих пор надеются, что его подхватит Apple TV — и это был бы идеальный дом для такой масштабной вселенной.

«Гиперион»: космическая баллада с часами, идущими вспять

«Песни Гипериона» Дэна Симмонса — редкий научно-фантастический роман, который звучит как хор семи голосов. Каждый герой рассказывает свою историю, и каждая — в другом стиле, от нуара до трагедии.

Именно это делает книгу идеальной для сериала-антологии, где каждый эпизод — новый жанр и новая грань мира. А в центре — Сорокопут, один из самых жутких злодеев научной фантастики, и Гробницы Времени, в которых время движется назад.

Экранизацию пытались сделать десятки раз — и каждый раз что-то ломалось. Но если найдётся шоураннер, готовый рискнуть, «Гиперион» может стать телесобытием масштаба «Дюны».

«Выводок Лилит»: инопланетное пробуждение после конца света

Октавия Батлер умела задавать вопросы, от которых делается неловко. В центре её трилогии — Лилит, женщина, просыпающаяся на корабле инопланетян после гибели человечества.

Оанкали предлагают людям новый шанс, но цена — биологическое слияние и потеря прежних границ. Эта дилемма делает историю одновременно пугающей и болезненно современной: согласие, автономия тела, обновление вида — всё на грани этики.

В книге много камерной философии, но и достаточно визуальной мощи для экрана. Такая экранизация могла бы стать наследницей «Рассказа служанки» — о том, что спасение иногда страшнее гибели.

