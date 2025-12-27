Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал

«Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал

27 декабря 2025 09:54
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982), «Звёздный десант» (1997), «Грань будущего» (2014)

Да, это сложный жанр, но все возможно, если захотеть.

Научную фантастику экранизировать труднее всего. Здесь мало просто красивых спецэффектов — нужно сохранить идею, атмосферу и тот самый холодок от встречи с неизвестным. Большинство попыток ломаются либо о бюджет, либо о сценарий. Но иногда всё совпадает. Вот пять экранизаций научно-фантастических книг, которые не просто «по мотивам», а полноценные произведения — каждая по-своему.

«Бегущий по лезвию» (1982)

По роману Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

«Бегущий по лезвию» (1982)

Это тот редкий случай, когда фильм ушёл от книги — и выиграл. Ридли Скотт превратил философский роман Дика в визуальный кошмар будущего: дождь, неон, усталые лица и вопрос, на который нет ответа. Кто здесь человек — и имеет ли это вообще значение?

Книга рассуждает, фильм чувствует. И именно поэтому «Бегущий по лезвию» стал не просто культовым, а жанрообразующим.

«Солярис» (1972)

По роману Станислава Лема

Тарковский сделал с Лемом то, что мало кому удавалось: превратил холодную интеллектуальную фантастику в медитацию о вине, памяти и любви. Это не фильм про космос — это фильм про человека, запертого внутри себя.

Да, сам Лем был недоволен экранизацией. Но зрители получили редкое кино, где фантастика служит не эффекту, а мысли. «Солярис» до сих пор смотрится болезненно актуально — и без единого лазера.

«Звёздный десант» (1997)

По роману Роберта Хайнлайна

«Звёздный десант» (1997)

Пол Верховен сделал гениальный трюк: взял милитаристский роман и превратил его в сатиру на милитаризм. Под глянцевой картинкой, пафосными речами и жуками скрывается пугающе точный портрет тоталитарного общества, которое улыбается, пока марширует.

Фильм долго не понимали, потом высмеивали, а теперь — изучают. Отличный пример того, как режиссёр может спорить с книгой и всё равно сделать сильную экранизацию.

«Аннигиляция» (2018)

По роману Джеффа Вандермеера

Алекс Гарленд сознательно отказался от буквального следования книге — и оказался прав. Его «Аннигиляция» не объясняет, а заражает. Зона Икс здесь не загадка, а ощущение: тревожное, красивое и пугающее.

Фильм работает как сон после плохих новостей — вроде бы ничего конкретного, но внутри всё сжимается. Редкий пример научной фантастики, которая пугает не монстрами, а неизвестностью.

«Грань будущего» (2014)

По роману Хироси Сакурадзаки «All You Need Is Kill»

«Грань будущего» (2014)

Из довольно прямолинейного ранобэ вырос умный, ироничный и неожиданно жестокий фильм о войне, повторении и цене опыта. Том Круз здесь начинает как трус — и это лучшее, что могло случиться с экранизацией.

Фильм сильно отличается от книги, но сохраняет её главное: ощущение бесконечного ада, где выживание — это не подвиг, а навык, добытый через смерть.

Почему именно они

Все эти экранизации объединяет одно: они не пытаются «объяснить всё». Они уважают зрителя и исходный текст, даже когда спорят с ним. Научная фантастика работает только тогда, когда вопрос важнее ответа. И эти пять фильмов это прекрасно понимают.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982), «Звёздный десант» (1997), «Грань будущего» (2014)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой В этом фильме 2010 года Санта не дарит подарки, он хуже Крампуса: если смотреть хоррор на Рождество, то только такой Читать дальше 27 декабря 2025
Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво Читать дальше 27 декабря 2025
Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Если Кевин из «Один дома» уже вызывает аллергию и тошноту: 5 небанальных новогодних фильмов, которые вы точно не видели Читать дальше 27 декабря 2025
«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето «Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето Читать дальше 27 декабря 2025
«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы «Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы Читать дальше 27 декабря 2025
Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Читать дальше 27 декабря 2025
181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10 Читать дальше 26 декабря 2025
Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Читать дальше 26 декабря 2025
«Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года «Я больше не тот человек»: Netflix показал первый тизер фильма про Томми Шелби — дата премьеры запланирована на 20 марта 2026 года Читать дальше 26 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше