Лучше пересмотреть Гайдая: «юмор примитивный, актеры не играют, а мучаются на экране» — это все о «Невероятных приключениях Шурика» с рейтингом 5,2

Новогодний ремейк от ТНТ вызвал у публики скорее отторжение, чем улыбку.

Фильм «Невероятные приключения Шурика» задумывался как праздничный аттракцион, но после выхода в прокат вызвал бурную и во многом негативную реакцию.

Средняя оценка картины на Кинопоиске составляет 5,2 из 10. Для громкого новогоднего релиза цифры говорят сами за себя.

«Двухчасовая пытка» как формула просмотра

Пользователь IvanUfa на «Отзовике» прямо называет просмотр испытанием:

«Вместо продуманных ситуаций мы получили набор разрозненных сценок, которые вызывают скорее недоумение, чем смех. Это не ремейк, а двухчасовая пытка».

Зритель подчёркивает, что фильм не воспринимается как цельное кино и быстро утомляет.

«Стыдно и не смешно»: реакция на юмор и актёров

Пользователь Алексей-ФХМ формулирует ещё жёстче:

«Юмор примитивный, актёры не играют, а мучаются на экране. Стыдно и не смешно. Весь фильм — один сплошной минус».

Эта мысль регулярно повторяется и в других отзывах — зрители пишут о неловких гэгax, устаревших шутках и ощущении искусственной пародии без внутреннего ритма.

Автор дзен-канала «Записки Инсайдера» в своей колонке отмечает, что проект больше похож на набор скетчей, чем на кино, и теряется между ностальгией и современным шоу-форматом.

Рецензент указывает: попытка угодить всем привела к отсутствию чёткого замысла.

Есть ли те, кому зашло

Положительные отзывы тоже существуют, но даже они с оговорками. Пользователь alex2960570alex пишет, что фильм «сначала скучный, потом стандартный», и лишь к финалу «чуть оживает».

