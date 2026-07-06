Двое уже пали: сколько вообще детей у Рейниры Таргариен в «Доме дракона» и почему они важны для будущего Вестероса

Главный хит HBO «Дом дракона» ворвался в эфир с третьим сезоном. И как мы видим уже в первой серии, гражданская война не пощадила даже наследников Рейниры Таргариен. Из шестерых детей до конца кровавого конфликта дожили только двое — и именно им предстояло восстановить почти уничтоженную династию. Рассказываем, что с ними стало — берегитесь, в статье есть спойлеры.

Старшие сыновья стали первыми жертвами войны

Еще до начала Танца драконов вокруг детей Рейниры не утихали споры. Официально Джейкерис, Люцерис и Джоффри считались сыновьями Лейнора Велариона, однако многие были уверены, что их настоящим отцом был Харвин Стронг. Именно эти разговоры стали одной из причин раскола дома Таргариенов.

Первым погиб Люцерис. После встречи с Эймондом у Штормового Предела дракон Вхагар растерзал юного принца вместе с Арраксом. Именно эта трагедия окончательно превратила борьбу за престол в настоящую войну.

Позже пал и Джейкерис — старший сын Рейниры, который успел собрать для матери союзников и сыграл важную роль в укреплении армии «черных».

Даже самые младшие дети не смогли избежать трагедии

После гибели братьев наследником стал Джоффри. Но прожил он недолго. Желая помочь матери, юный принц попытался взлететь на драконе Сиракс, однако не справился и погиб.

Не менее тяжелым ударом стала смерть маленькой Висеньи — дочери Рейниры и Деймона. Девочка родилась мертвой, а тяжелые роды окончательно подкосили будущую королеву в самый разгар борьбы за Железный трон.

Кто продолжил род Таргариенов?

Выжить удалось только двум младшим сыновьям Рейниры — Эйегону и Визерису.

После окончания Танца драконов Эйегон взошел на Железный трон под именем Эйегона III. Война оставила на нем глубокий след, поэтому его правление прошло под знаком тяжелых воспоминаний и утрат.

Позже королем стал и его брат Визерис, вошедший в историю как Визерис II. Именно благодаря этим двум сыновьям Рейниры династия Таргариенов смогла продолжить свое существование, несмотря на страшные потери.