Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда

Эти новые российские фильмы не пытаются впечатлить зрителей масштабом и спецэффектами, а берут простотой подачи и уверенной актёрской игрой.
Оба проекта отлично подходят для вечернего просмотра — лёгкого, эмоционального, с приятным послевкусием.
«Беги» (2025)
Комедийный криминальный фильм Романа Артемьева строится вокруг медвежатника Саши (Никита Кологривый), ставшего случайным свидетелем убийства.
Хозяин дома Чернов (Михаил Пореченков) начинает преследовать беглеца, которому нужно к тому же успеть на утренник сына — от этого зависит сохранение его семьи.
Никита Кологривый даёт герою нужную смесь юмора и растерянности. В дуэте с Михаилом Пореченковым сцены получаются особенно живыми.
Рейтинг на Кинопоиске — 7,4.
«Сводишь с ума» (2025)
Романтическая комедия Дарьи Лебедевой о девушке Алисе (Мила Ершова), которая заселяется в петербургскую квартиру и обнаруживает в соём зеракале портал в параллельный мир.
В этом мире живёт Иван (Юрий Насонов) — шумный тусовщик, прдпочитающий проводить время без оглядки на последствия.
Алиса постепенно понимает, что её отношения с женатым любовником, психологом Костей (Антон Васильев) зашли в тупик. Но и до Ивана доянуться невозможно.
Антон Васильев пояляется в фильме в неожиданном комичном амплуа, а сцена, где он танцует после душа перед зеркалом, не зная, что его видят с той стороны — вообще на разрыв.
Рейтинг зрителей на Кинопоиске — 8,5.
