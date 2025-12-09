Две удачные российские комедии, которые зрители приняли очень тепло: Васильев и Кологривый хороши как никогда

Эти свежие фильмы работают легко, смешно и искренне — с живыми персонажами и точной актёрской подачей.

Эти новые российские фильмы не пытаются впечатлить зрителей масштабом и спецэффектами, а берут простотой подачи и уверенной актёрской игрой.

Оба проекта отлично подходят для вечернего просмотра — лёгкого, эмоционального, с приятным послевкусием.

«Беги» (2025)

Комедийный криминальный фильм Романа Артемьева строится вокруг медвежатника Саши (Никита Кологривый), ставшего случайным свидетелем убийства.

Хозяин дома Чернов (Михаил Пореченков) начинает преследовать беглеца, которому нужно к тому же успеть на утренник сына — от этого зависит сохранение его семьи.

Никита Кологривый даёт герою нужную смесь юмора и растерянности. В дуэте с Михаилом Пореченковым сцены получаются особенно живыми.

Рейтинг на Кинопоиске — 7,4.

«Сводишь с ума» (2025)

Романтическая комедия Дарьи Лебедевой о девушке Алисе (Мила Ершова), которая заселяется в петербургскую квартиру и обнаруживает в соём зеракале портал в параллельный мир.

В этом мире живёт Иван (Юрий Насонов) — шумный тусовщик, прдпочитающий проводить время без оглядки на последствия.

Алиса постепенно понимает, что её отношения с женатым любовником, психологом Костей (Антон Васильев) зашли в тупик. Но и до Ивана доянуться невозможно.

Антон Васильев пояляется в фильме в неожиданном комичном амплуа, а сцена, где он танцует после душа перед зеркалом, не зная, что его видят с той стороны — вообще на разрыв.

Рейтинг зрителей на Кинопоиске — 8,5.

Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год