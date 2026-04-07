Две лучшие серии «Универа», которые до сих пор интереснее всех спин-оффов: «Пересматриваю с большим удовольствием»

7 апреля 2026 14:44
Кадр из сериала «Универ»

Зрители поделились ностальгическими воспоминаниями.

Новость о запуске ещё одного спин-оффа «Универа», теперь рассказывающего о героях 15 лет спустя основных событий, вызвала в основном сдержанную реакцию. Многие зрители считают, что сериал давно себя изжил, повторяет одни и те же сюжетные ходы и уже не способен удивить аудиторию.

И в таком случае куда лучше пересмотреть старые, «золотые» серии проекта, чем новинку.

Критика «Универа»

Зрители отмечают, что новые серии уже даже не вызывают ностальгии: герои и их сюжетные проблемы за это время приелись. А спин-оффы кажутся напрасной идеей.

«Это уже не то время и не тот универ, который был раньше», «Лет через 20: выход спин-оффа сериала "Универ" — "Универ. Пенсия"», «Интересно на какую аудиторию рассчитан сиквел? Молодежь не поймет без просмотра оригинала, те, кто в теме, уже в возрасте около 40 лет», — пишут в Сети.

Лучшие сезоны

Вместо этого поклонники сериала советуют пересмотреть прежние эпизоды оригинального шоу. Хотя эти серии уже несколько устарели, они по-прежнему вызывают приятные воспоминания и заставляют замереть перед экраном.

Судя по рейтингу MyShows, лучшие эпизоды с рейтингом 4,2 из 5 были в первом сезоне. Это, к примеру, 11 серия «Двойник папы», в которой Сильвестр Андреевич нанимает собственного «дублера» из Румынии для совершения крайне рискованной сделки. Или эпизод 36 «Свадьба», в котором Гоша и Алла едва не расписались фиктивно, чтоб получить в общежитии отдельную комнату.

«Вот раньше "Универ" был забавный, даже сейчас приятно посмотреть», «Старый "Универ" украшал Сильвестр Андреевич со своими необычными ругательствами», «Пересматриваю старые серии с большим удовольствием», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Универ»
Светлана Левкина
В «Праздниках 4» будет не только Аронова, но и новый главный герой: его имя держат в секрете непроста В «Праздниках 4» будет не только Аронова, но и новый главный герой: его имя держат в секрете непроста Читать дальше 8 апреля 2026
В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее В книге все было иначе: чем закончился «Терминатор 2» на самом деле — настоящий финал намного сильнее Читать дальше 8 апреля 2026
Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Только прикидывался писарем: где на самом деле служил Данила Багров из «Брата» Читать дальше 7 апреля 2026
Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Зрители разгадали финал сериала «Розы и грехи»: собрали все свежие спойлеры о хите турдизи Читать дальше 7 апреля 2026
Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Настоящую Хюррем красавицей никто не бы даже не назвал: тогда почему она оказалась в гареме? Читать дальше 7 апреля 2026
После этого сезона «Ментовских войн» Устюгов умолял убить Шилова: «Превратился в какого-то странного типа с седыми висками» После этого сезона «Ментовских войн» Устюгов умолял убить Шилова: «Превратился в какого-то странного типа с седыми висками» Читать дальше 7 апреля 2026
Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова Читать дальше 7 апреля 2026
Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х Читать дальше 7 апреля 2026
Расписание выхода серий «Молодёжка. Новая смена» 2 сезон 2026: даты выхода всех эпизодов до финала 7 мая Расписание выхода серий «Молодёжка. Новая смена» 2 сезон 2026: даты выхода всех эпизодов до финала 7 мая Читать дальше 7 апреля 2026
