Две легенды в главных ролях, но критики поставили 25% на Rotten Tomatoes: почему провалился громкий зимний хит Netflix

Ожидания от этого проекта были слишком высокими.

Сериал «Покинутые» должен был стать громким декабрьским хитом Netflix. Две актрисы-легенды — Джиллиан Андерсон и Лена Хиди — в ролях матриархов, которые делят землю, власть и правду в суровом Вашингтоне XIX века. Но уже первые отзывы оказались ледяными: 25 % на Rotten Tomatoes и удивительное единодушие критиков, указывающих на одно и то же — сериал разваливается на части. Почему так случилось?

Герои, которые исчезают — и сюжет, который не знает, куда идти

Фамилия Нолан дала сериалу название, но сами «брошенные» дети почти не участвуют в истории. Одни пропадают на несколько серий, другим дают сюжетные линии, которые обрываются, не успев начаться. Даже эмоциональная опора семьи — тот самый сиротский «костяк» — провисает. Парадокс: сериал о сиротах в итоге забыл, кто его главные герои.

Семь серий вместо десяти — и это слышно в каждом шаге

Сокращённый хронометраж превращает драму в сплошное слайд-шоу. Отношения возникают за кадром, конфликты успевают только обозначиться, а финал выглядит так, будто монтаж просто оборвали. Производственные проблемы (уход создателя Курта Саттера и пересъёмки) обернулись ощущением незаконченного черновика.

Мощное противостояние двух женщин… утоплено в лишних сюжетах

Когда Андерсон и Хиди сталкиваются лбами — сериал наконец оживает. Но эти сцены тонут в ненужных ответвлениях: случайных бандитах, русских торговцах оружием, необъяснимых криминальных схемах. Вместо чистой дуэли характеров — шум, который не работает ни как экшен, ни как драма.

Не хватает собственного голоса

«Покинутые» пытаются играть в женский вестерн — но в 2025 году жанр давно перестал быть удивлением. У Netflix уже были «Безбожники» и «Первозданная Америка», оба сильнее и оригинальнее. Новый сериал выглядит аккуратно, но стерильно: ни особой визуальной смелости, ни политического нерва, ни драматической глубины.

Уход Курта Саттера оставил проект без стержня

Самая болезненная точка — творческий разрыв. В пилоте ещё слышен голос создателя «Сынов анархии»: религиозные мотивы, мрачная этика, тяжёлые характеры. Но уже к середине сезона сериал теряет единую эмоциональную линию. Как заметил один из критиков, «всё выглядит так, будто никто не знает, какой рассказ хотят закончить».

В итоге «Покинутые» остались с интригой в финале, но без доверия зрителей. Проект с огромным потенциалом, двумя блестящими исполнительницами и сильной идеей превратился в лакмус того, что бывает, когда сериал теряет фокус.

