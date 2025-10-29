Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера

Что будет, если свет столкнётся с тьмой? Супермен против Хоумлендера — бой, о котором мечтали фанаты комиксов. Один — символ надежды. Другой — воплощение безумия. Кто выстоит, когда сила встретит вседозволенность?
Герой и его искажённое отражение
Хоумлендер — будто Супермен из кошмара. Та же мощь, но ни капли совести. Он вырос без любви и понятия о морали. Может пробить бетон, расплавить сталь взглядом и швырять людей, как мячики. Но в своём мире он просто не встречал никого сильнее себя.
Сила без контроля
Хоумлендер неуязвим для оружия, но не для боли. Солдатик смог его ранить, Мэйв — пробить ухо. Его тепловое зрение смертоносно, но против того, кто выдерживает ядерный взрыв, этого мало. Он быстро летает, но не мыслит как боец — действует на эмоциях.
Супермен: границы человеческого
Супермен способен сдвинуть гору, пережить взрыв и победить богоподобных врагов. Он побеждал Зода, Думсдея, всю Лигу Справедливости — и каждый раз выстоял. Его скорость сопоставима с Флэшем, а взгляд прожигает сквозь броню.
Кто выстоит
|
Характеристика
|
Супермен (DC)
|
Хоумлендер (The Boys)
|
Происхождение силы
|
Инопланетянин с Криптона, сила от солнечной энергии
|
Генетический эксперимент корпорации «Воут»
|
Главная мотивация
|
Защищать людей, сохранять баланс добра
|
Контроль и самоутверждение, страх потерять власть
|
Физическая сила
|
Поднимает здания, перемещает горы
|
Уничтожает бетон и металл, но в меньших масштабах
|
Выносливость
|
Переживает ядерные взрывы, атаки богоподобных существ
|
Пуленепробиваем, но уязвим к сверхударам
|
Скорость
|
Сопоставима с Флэшем, мгновенные перемещения
|
Скорость звука, ограничена реакцией
|
Боевой интеллект
|
Стратег, прошёл десятки сражений
|
Эмоционально нестабилен, действует импульсивно
|
Мораль и самоконтроль
|
Символ надежды, действует из принципов
|
Психопат, подвержен ярости и нарциссизму
|
Тепловое зрение
|
Может прожигать даже броню инопланетных существ
|
Эффективно против людей и слабых суперов
|
Главная слабость
|
Криптонит, моральные дилеммы
|
Эго, зависимость от признания
|
Шансы в бою
|
Побеждает с явным преимуществом
|
Проигрывает из-за несопоставимого уровня силы
Хоумлендер — король в песочнице. Супермен — сила планетарного масштаба. Один убивает из страха, другой спасает, потому что может. В прямом столкновении Хоумлендер просто не успеет осознать, что проиграл.
Побеждает Супермен. Без вопросов.
Также прочитайте: Какой крестраж Волан-де-Морта был самым опасным? Рейтинг всех 7 артефактов по силе — дневник самый слабый