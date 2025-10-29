Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера

Два сильных героя, но один все же сильно проигрывает.

Что будет, если свет столкнётся с тьмой? Супермен против Хоумлендера — бой, о котором мечтали фанаты комиксов. Один — символ надежды. Другой — воплощение безумия. Кто выстоит, когда сила встретит вседозволенность?

Герой и его искажённое отражение

Хоумлендер — будто Супермен из кошмара. Та же мощь, но ни капли совести. Он вырос без любви и понятия о морали. Может пробить бетон, расплавить сталь взглядом и швырять людей, как мячики. Но в своём мире он просто не встречал никого сильнее себя.

Сила без контроля

Хоумлендер неуязвим для оружия, но не для боли. Солдатик смог его ранить, Мэйв — пробить ухо. Его тепловое зрение смертоносно, но против того, кто выдерживает ядерный взрыв, этого мало. Он быстро летает, но не мыслит как боец — действует на эмоциях.

Супермен: границы человеческого

Супермен способен сдвинуть гору, пережить взрыв и победить богоподобных врагов. Он побеждал Зода, Думсдея, всю Лигу Справедливости — и каждый раз выстоял. Его скорость сопоставима с Флэшем, а взгляд прожигает сквозь броню.

Кто выстоит

Характеристика Супермен (DC) Хоумлендер (The Boys) Происхождение силы Инопланетянин с Криптона, сила от солнечной энергии Генетический эксперимент корпорации «Воут» Главная мотивация Защищать людей, сохранять баланс добра Контроль и самоутверждение, страх потерять власть Физическая сила Поднимает здания, перемещает горы Уничтожает бетон и металл, но в меньших масштабах Выносливость Переживает ядерные взрывы, атаки богоподобных существ Пуленепробиваем, но уязвим к сверхударам Скорость Сопоставима с Флэшем, мгновенные перемещения Скорость звука, ограничена реакцией Боевой интеллект Стратег, прошёл десятки сражений Эмоционально нестабилен, действует импульсивно Мораль и самоконтроль Символ надежды, действует из принципов Психопат, подвержен ярости и нарциссизму Тепловое зрение Может прожигать даже броню инопланетных существ Эффективно против людей и слабых суперов Главная слабость Криптонит, моральные дилеммы Эго, зависимость от признания Шансы в бою Побеждает с явным преимуществом Проигрывает из-за несопоставимого уровня силы

Хоумлендер — король в песочнице. Супермен — сила планетарного масштаба. Один убивает из страха, другой спасает, потому что может. В прямом столкновении Хоумлендер просто не успеет осознать, что проиграл.

Побеждает Супермен. Без вопросов.

