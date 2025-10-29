Меню
Киноафиша Статьи Две легенды, одна арена: кто победит — Супермен или Хоумлендер? Нейросеть взвесила все и выявила безоговорочного лидера

29 октября 2025 19:35
Супермен, Хоумлендер

Два сильных героя, но один все же сильно проигрывает.

Что будет, если свет столкнётся с тьмой? Супермен против Хоумлендера — бой, о котором мечтали фанаты комиксов. Один — символ надежды. Другой — воплощение безумия. Кто выстоит, когда сила встретит вседозволенность?

Герой и его искажённое отражение

Хоумлендер — будто Супермен из кошмара. Та же мощь, но ни капли совести. Он вырос без любви и понятия о морали. Может пробить бетон, расплавить сталь взглядом и швырять людей, как мячики. Но в своём мире он просто не встречал никого сильнее себя.

Сила без контроля

Хоумлендер неуязвим для оружия, но не для боли. Солдатик смог его ранить, Мэйв — пробить ухо. Его тепловое зрение смертоносно, но против того, кто выдерживает ядерный взрыв, этого мало. Он быстро летает, но не мыслит как боец — действует на эмоциях.

Супермен: границы человеческого

Супермен способен сдвинуть гору, пережить взрыв и победить богоподобных врагов. Он побеждал Зода, Думсдея, всю Лигу Справедливости — и каждый раз выстоял. Его скорость сопоставима с Флэшем, а взгляд прожигает сквозь броню.

Кто выстоит

Характеристика

Супермен (DC)

Хоумлендер (The Boys)

Происхождение силы

Инопланетянин с Криптона, сила от солнечной энергии

Генетический эксперимент корпорации «Воут»

Главная мотивация

Защищать людей, сохранять баланс добра

Контроль и самоутверждение, страх потерять власть

Физическая сила

Поднимает здания, перемещает горы

Уничтожает бетон и металл, но в меньших масштабах

Выносливость

Переживает ядерные взрывы, атаки богоподобных существ

Пуленепробиваем, но уязвим к сверхударам

Скорость

Сопоставима с Флэшем, мгновенные перемещения

Скорость звука, ограничена реакцией

Боевой интеллект

Стратег, прошёл десятки сражений

Эмоционально нестабилен, действует импульсивно

Мораль и самоконтроль

Символ надежды, действует из принципов

Психопат, подвержен ярости и нарциссизму

Тепловое зрение

Может прожигать даже броню инопланетных существ

Эффективно против людей и слабых суперов

Главная слабость

Криптонит, моральные дилеммы

Эго, зависимость от признания

Шансы в бою

Побеждает с явным преимуществом

Проигрывает из-за несопоставимого уровня силы

Хоумлендер — король в песочнице. Супермен — сила планетарного масштаба. Один убивает из страха, другой спасает, потому что может. В прямом столкновении Хоумлендер просто не успеет осознать, что проиграл.

Побеждает Супермен. Без вопросов.

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025), сериала «Пацаны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
