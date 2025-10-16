Меню
Киноафиша Статьи Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»

Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»

16 октября 2025 22:00
Кадры из сериала «Игра престолов»

Логика вышла из чата.

«Игра престолов» гордилась своей жестокой правдоподобностью — здесь даже любимые герои умирали, не успев закончить фразу. Но в шестом сезоне случилось чудо в духе мексиканских сериалов: Арья Старк пережила ножевое ранение, от которого не выжил бы даже кхал Дрого.

Когда сценарий сильнее медицины

Напомним: в Браавосе Арью подстерегает Бродяжка, замаскированная под старуху, и вонзает нож ей прямо в живот. Дважды. Кишечник, артерии, внутреннее кровотечение — всё по классике.

А потом героиня ещё и прыгает в канал с мутной водой, где каждая бактерия мечтает стать причиной сепсиса. Но нет: на следующее утро Арья бодро шагает по улицам, заказывает себе ужин и через пару сцен уже фехтует с убийцей.

Кадры из сериала «Игра престолов»

Реализм? Не, не слышали

Тут стоит вспомнить, что тот же кхал Дрого умер от крошечного пореза — просто неудачно обработанного. В Вестеросе кипятят вино, чтобы спасти раненых, но антибиотиков нет и быть не может. Любое ранение живота тогда означало смерть, мучительную и быструю. Однако Арья демонстрирует чудеса регенерации — буквально за ночь.

Сила сценарного иммунитета

На этом месте сериал превращается из сурового фэнтези в магию авторского произвола. Медицинская логика исчезает, уступая место «эффекту главного героя»: выживает тот, кому надо по сюжету. Арья могла бы погибнуть — но вместо этого сценаристы делают из неё чуть ли не терминатора.

Парадокс в том, что «Игра престолов», долго славившаяся реализмом, споткнулась не на драконе и не на оживших мертвецах, а на ране в живот. После этого даже смерть Джейме Ланнистера с тремя ударами в живот выглядела почти правдоподобно.

Как ранее писал портал «Киноафиша», кинокритик объяснила, почему «Сегун» и «Игра престолов» так популярны. А еще легендарный сериал может получить новый спин-офф.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
